Минпромторг РФ хочет обязать маркетплейсы продвигать российские товары
Минпромторг России в рамках нового законопроекта о «российской полке» в торговых сетях предлагает ввести обязательство для маркетплейсов рекомендовать покупателям отечественные аналоги иностранных товаров. Как сообщил в интервью РИА «Новости» глава министерства Антон Алиханов, суть инициативы заключается в предоставлении маркетинговых преференций российским производителям для выравнивания их возможностей на фоне более известных зарубежных брендов.
«Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», — пояснил Алиханов.
Министр отметил, что в отличие от традиционной торговли, в случае с маркетплейсами нет ограничений по «полочному пространству», а принципы демонстрации существенно товаров отличаются. Начать реализацию закона планируется с бытовой химии и повседневной косметики, а в дальнейшем подключить и другие товарные группы, добавил Алиханов.
Ранее Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило ужесточить методы борьбы с россиянами, которые покупают вещи на маркетплейсах исключительно для новогодних праздников, а затем возвращают их через 14 дней. Специалисты подчеркнули, что часто после Нового года возвращаются ношеные платья, ёлочные игрушки и прочее. Также стало известно, что Wildberries в два раза увеличил цену за возврат товаров перед Новым годом. Теперь россиянам вместо 100 рублей придётся заплатить 200 за одну вещь.
freepik / snowing