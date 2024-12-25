Минпромторг РФ хочет обязать маркетплейсы продвигать российские товары

Минпромторг России в рамках нового законопроекта о «российской полке» в торговых сетях предлагает ввести обязательство для маркетплейсов рекомендовать покупателям отечественные аналоги иностранных товаров. Как сообщил в интервью РИА «Новости» глава министерства Антон Алиханов, суть инициативы заключается в предоставлении маркетинговых преференций российским производителям для выравнивания их возможностей на фоне более известных зарубежных брендов.

«Маркетплейс должен обеспечить одновременную рекомендацию предложения аналогичного российского товара», — пояснил Алиханов.

Министр отметил, что в отличие от традиционной торговли, в случае с маркетплейсами нет ограничений по «полочному пространству», а принципы демонстрации существенно товаров отличаются. Начать реализацию закона планируется с бытовой химии и повседневной косметики, а в дальнейшем подключить и другие товарные группы, добавил Алиханов.