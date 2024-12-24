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Регион
24 декабря, 17:52

В России предложили ужесточить правила возврата новогодних товаров с маркетплейсов

ФОСТ призвало Роспотребнадзор ужесточить правила возврата новогодних товаров

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило ужесточить методы борьбы с россиянами, которые покупают вещи на маркетплейсах исключительно для новогодних праздников, а затем возвращают их через 14 дней. Подобное обращение направлено на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишет RT.

Владельцы пунктов выдачи Wildberries вынуждены штопать и чистить вещи из-за огромных штрафов
Владельцы пунктов выдачи Wildberries вынуждены штопать и чистить вещи из-за огромных штрафов

Специалисты подчеркнули, что часто после Нового года возвращаются ношеные платья, ёлочные игрушки и прочее. Это не только наносит значительный финансовый ущерб продавцам, но и увеличивает нагрузку на логистику и сервисные центры.

Представители ФОСТ предложили сформировать рабочую группу на базе Роспотребнадзора, которая выработает конкретные рекомендации для покупателей и продавцов и поможет решить проблему на законодательном уровне. Более строгие меры, уверены эксперты, поддержат малый и средний бизнес, а также повысят культуру потребления среди россиян.

Пока же, как стало известно, Wildberries в два раза увеличил цену за возврат товаров перед Новым годом. Теперь россиянам вместо 100 рублей придётся заплатить 200 за одну вещь. В результате дешёвый товар проще выкупить, чем платить за возврат ту же стоимость.

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Life.ru

Алёна Зиновьева
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