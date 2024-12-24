В России предложили ужесточить правила возврата новогодних товаров с маркетплейсов
ФОСТ призвало Роспотребнадзор ужесточить правила возврата новогодних товаров
Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) предложило ужесточить методы борьбы с россиянами, которые покупают вещи на маркетплейсах исключительно для новогодних праздников, а затем возвращают их через 14 дней. Подобное обращение направлено на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, пишет RT.
Специалисты подчеркнули, что часто после Нового года возвращаются ношеные платья, ёлочные игрушки и прочее. Это не только наносит значительный финансовый ущерб продавцам, но и увеличивает нагрузку на логистику и сервисные центры.
Представители ФОСТ предложили сформировать рабочую группу на базе Роспотребнадзора, которая выработает конкретные рекомендации для покупателей и продавцов и поможет решить проблему на законодательном уровне. Более строгие меры, уверены эксперты, поддержат малый и средний бизнес, а также повысят культуру потребления среди россиян.
Пока же, как стало известно, Wildberries в два раза увеличил цену за возврат товаров перед Новым годом. Теперь россиянам вместо 100 рублей придётся заплатить 200 за одну вещь. В результате дешёвый товар проще выкупить, чем платить за возврат ту же стоимость.
Life.ru