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25 декабря, 00:10

В России в тестовом режиме запустили первый военный маркетплейс

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) совместно с партией «Единая Россия» и банками начал тестирование первого в России «военного маркетплейса». Эта платформа предоставляет возможность покупать компоненты для создания беспилотников и сами дроны.

«Мы разработали платформу, где военнослужащий может легко авторизоваться. Для этого он проходит двухфакторную аутентификацию, а затем добавляет в корзину нужные детали. Винты, раму, двигатели, систему связи и другие элементы — всё, что нужно для сборки аппарата, как конструктор»,цитирует инициаторов ТАСС.

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Согласно данным ЦБСТ, вся информация остаётся анонимной, данные о военных не раскрываются, и посторонние не могут получить доступ к сервису. Финансовая система Министерства обороны РФ интегрирована в процесс.

Ранее ЦБСТ создал и применил в реальных боевых условиях новый разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением. Он состоит из трёх ключевых частей: системы обнаружения, системы лазерного целеуказания и системы поражения.

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Shutterstock / FOTODOM/ Gorodenkoff

Лия Мурадьян
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