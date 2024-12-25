В России в тестовом режиме запустили первый военный маркетплейс

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) совместно с партией «Единая Россия» и банками начал тестирование первого в России «военного маркетплейса». Эта платформа предоставляет возможность покупать компоненты для создания беспилотников и сами дроны.

«Мы разработали платформу, где военнослужащий может легко авторизоваться. Для этого он проходит двухфакторную аутентификацию, а затем добавляет в корзину нужные детали. Винты, раму, двигатели, систему связи и другие элементы — всё, что нужно для сборки аппарата, как конструктор», — цитирует инициаторов ТАСС.

Согласно данным ЦБСТ, вся информация остаётся анонимной, данные о военных не раскрываются, и посторонние не могут получить доступ к сервису. Финансовая система Министерства обороны РФ интегрирована в процесс.