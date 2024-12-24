США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса «Авангард»

По информации американского журнала Military Watch, российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить.

«Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему осуществлять ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, при этом сохраняя высокую маневренность. Это делает его практически неуязвимым для перехвата», — отмечается в статье.

Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо также подтвердил, что, согласно данным американских военных, Россия увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард» за последний год.