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24 декабря, 09:52

США забили тревогу из-за российского ракетного комплекса «Авангард»

Military Watch: Российские ракеты «Авангард» почти невозможно перехватить

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Фото © Telegram / Минобороны России

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард». Фото © Telegram / Минобороны России

По информации американского журнала Military Watch, российский ракетный комплекс «Авангард» практически невозможно перехватить.

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«Конструкция прямоточного воздушно-реактивного двигателя гиперзвукового планирующего блока позволяет ему осуществлять ядерные удары на скоростях, превышающих 27 махов, при этом сохраняя высокую маневренность. Это делает его практически неуязвимым для перехвата», — отмечается в статье.

Глава североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) Грегори Гийо также подтвердил, что, согласно данным американских военных, Россия увеличила количество межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард» за последний год.

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Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что в России завершается разработка новой линейки ракетных комплексов, которые будут не менее эффективны, чем «Авангард» и «Орешник». Российские межконтинентальные баллистические ракеты будут оснащены принципиально новыми типами боевых блоков.

Марина Фещенко
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