«Нет такого места, куда не долетят наши ракеты»: Командующий РВСН сделал Западу тонкий намёк
Генерал Каракаев: РВСН России проведут пуски ракет на максимальную дальность
В России планируются пуски межконтинентальных баллистических ракет на максимальную дальность, направленные на проверку соответствия характеристик новых ракет заявленным требованиям. Об этом сообщил «Красной звезде» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
По словам офицера, испытания МБР проводятся нашими военными регулярно. Они являются необходимым этапом подтверждения боевых возможностей новых ракет, в том числе и их максимальной дальности.
«Это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты», — подчеркнул Каракаев.
А ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения, который ежегодно отмечается 17 декабря. Он отметил высокий профессионализм бойцов РВСН и их верность традициям.
VK / Минобороны России