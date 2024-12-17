«Нет такого места, куда не долетят наши ракеты»: Командующий РВСН сделал Западу тонкий намёк

В России планируются пуски межконтинентальных баллистических ракет на максимальную дальность, направленные на проверку соответствия характеристик новых ракет заявленным требованиям. Об этом сообщил «Красной звезде» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам офицера, испытания МБР проводятся нашими военными регулярно. Они являются необходимым этапом подтверждения боевых возможностей новых ракет, в том числе и их максимальной дальности.

«Это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты», — подчеркнул Каракаев.