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«Орешник» (ракета)

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Регион
17 декабря, 05:12

«Нет такого места, куда не долетят наши ракеты»: Командующий РВСН сделал Западу тонкий намёк

Генерал Каракаев: РВСН России проведут пуски ракет на максимальную дальность

В России планируются пуски межконтинентальных баллистических ракет на максимальную дальность, направленные на проверку соответствия характеристик новых ракет заявленным требованиям. Об этом сообщил «Красной звезде» командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам офицера, испытания МБР проводятся нашими военными регулярно. Они являются необходимым этапом подтверждения боевых возможностей новых ракет, в том числе и их максимальной дальности.

«Это необходимый этап испытаний новых межконтинентальных баллистических ракет. Они для того и создаются, чтобы они могли долететь до любой территории, любой точки планеты. По дальности нет такого места, куда не долетят наши ракеты», — подчеркнул Каракаев.

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А ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения, который ежегодно отмечается 17 декабря. Он отметил высокий профессионализм бойцов РВСН и их верность традициям.

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Тимур Хингеев
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