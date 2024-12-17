Министр обороны РФ Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём РВСН

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения, который ежегодно отмечается 17 декабря. Телеграмма главы ведомства была опубликована в официальном Telegram-канале МО.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые учёные, конструкторы и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! <…> Поздравляю всех с праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России», — отметил министр.

Белоусов подчеркнул, что РВСН являются одним из основных компонентов ядерного сдерживания и обеспечивают национальную безопасность России. Он отметил высокий профессионализм военнослужащих и их верность традициям, которые обеспечивают успешное выполнение боевых задач в любых условиях.