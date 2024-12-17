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16 декабря, 22:26

Министр обороны РФ Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём РВСН

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днём Ракетных войск стратегического назначения, который ежегодно отмечается 17 декабря. Телеграмма главы ведомства была опубликована в официальном Telegram-канале МО.

«Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры! Уважаемые учёные, конструкторы и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса! Дорогие ветераны! <…> Поздравляю всех с праздником! От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе и труде во имя России», — отметил министр.

Белоусов подчеркнул, что РВСН являются одним из основных компонентов ядерного сдерживания и обеспечивают национальную безопасность России. Он отметил высокий профессионализм военнослужащих и их верность традициям, которые обеспечивают успешное выполнение боевых задач в любых условиях.

Белоусов: От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность России
Белоусов: От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность России

Не так давно в РВСН рассказали, что им удаётся сдерживать масштабную агрессию против РФ даже без применения ядерного оружия. Параллельно войска продолжают осваивать ракетные комплексы пятого поколения «Ярс», «Авангард» и «Сармат».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naletova Elena

Анатолий Цейко
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