В РВСН рассказали, как сдерживают агрессию против России и без применения ядерного оружия

Ракетные войска стратегического назначения играют ключевую роль в сдерживании масштабной агрессии против России и её союзников в условиях специальной военной операции и усиления военной активности НАТО. Об этом заявил 27 ноября командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В своей статье для журнала «Вестник военного образования» он отметил, что в текущей сложной военно-политической ситуации, связанной с событиями на Украине и активизацией НАТО на западных границах, РВСН остаются мощным, высокотехнологичным и динамично развивающимся видом войск, способным обеспечивать сдерживание без применения ядерного оружия.

Каракаев также подчеркнул, что в состав РВСН уже введены ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», а работа по введению в боевое дежурство нового шахтного ракетного комплекса «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой продолжается. Он добавил, что выполнение государственной программы позволяет поддерживать стабильные темпы перевооружения ракетных полков, и в настоящее время более 88% ракетной техники в боевом составе РВСН являются современными образцами.