Белоусов: От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность России
Ядерный ракетный комплекс "Ярс" во время учений. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
От боеспособности Ракетных войск стратегического назначения во многом зависит безопасность Российской Федерации. Такое заявление 2 сентября сделал министр обороны Андрей Белоусов в ходе выступления в военной академии РВСН по случаю Дня знаний.
«От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны. Для поддержания высокой боеготовности они оснащаются современными и перспективными ракетными комплексами, такими как «Авангард», «Сармат», и «Ярс», — перечислил глава Минобороны.
Ранее Life.ru сообщал, что в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы». При этом «Тополь-М» остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на комплекс «Ярс» планируется начать после 2025 года.