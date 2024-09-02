Белоусов: От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность России

От боеспособности Ракетных войск стратегического назначения во многом зависит безопасность Российской Федерации. Такое заявление 2 сентября сделал министр обороны Андрей Белоусов в ходе выступления в военной академии РВСН по случаю Дня знаний.

«От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны. Для поддержания высокой боеготовности они оснащаются современными и перспективными ракетными комплексами, такими как «Авангард», «Сармат», и «Ярс», — перечислил глава Минобороны.