Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 сентября, 12:32

Белоусов: От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность России

Ядерный ракетный комплекс "Ярс" во время учений. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ядерный ракетный комплекс "Ярс" во время учений. Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

От боеспособности Ракетных войск стратегического назначения во многом зависит безопасность Российской Федерации. Такое заявление 2 сентября сделал министр обороны Андрей Белоусов в ходе выступления в военной академии РВСН по случаю Дня знаний.

«От боеспособности РВСН в решающей мере зависит безопасность страны. Для поддержания высокой боеготовности они оснащаются современными и перспективными ракетными комплексами, такими как «Авангард», «Сармат», и «Ярс», — перечислил глава Минобороны.

Ракетные комплексы "Тополь" и "Тополь-М": уникальные баллистические ракеты
Ракетные комплексы "Тополь" и "Тополь-М": уникальные баллистические ракеты

Ранее Life.ru сообщал, что в РВСН закончили переоснащение мобильной группировки с подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь» на новейшие «Ярсы». При этом «Тополь-М» остался на вооружении нескольких полков группировки. Их переоснащение на комплекс «Ярс» планируется начать после 2025 года.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров