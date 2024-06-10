Ракетные комплексы "Тополь" и "Тополь-М": уникальные баллистические ракеты Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь-М" остаётся одной из важнейших составляющих ядерного арсенала РФ. Что о ней известно по открытым источникам? 10 июня, 05:35 Пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Обложка © ТАСС

История разработки ракетного комплекса

Ещё в 70-е годы прошлого века Александр Надирадзе, директор МИТ, взял на себя руководство проектом по созданию ракетного комплекса РТ-2ПМ "Тополь" с использованием твёрдого топлива. Сотрудничая с различными предприятиями и институтами СССР, волгоградское ЦКБ "Титан" создало пусковую установку и машину обеспечения, подмосковное НПО "Союз" разработало базовые несущие конструкции для ракет, а киевское ЦКБ "Арсенал", Ленинградское оптико-механическое объединение и ковровский ВНИИ "Сигнал" приняли участие в создании систем прицеливания, управления и приводов соответственно.

Александр Надирадзе. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Весь процесс разработки и конструкторских работ по РТ-2ПМ "Тополь" до сих пор остаётся засекреченным, тактико-технические характеристики советского комплекса остаются лишь предположениями.

Первые три испытания прототипа ракеты "Тополь" проводились с использованием шахтных пусковых установок. Считается, что первый запуск МБР состоялся 27 октября 1982 года (по некоторым источникам — 8 февраля 1983 года) на полигоне Капустин Яр. Несмотря на неудачу первого испытания, вторая и третья ракеты были запущены успешно. Позже "Тополь" был адаптирован для использования на самоходных установках и 10 августа 1983 года прошёл успешное испытание.

Пуск ракеты комплекса "Тополь". Фото © Wikipedia / Mil.ru

Испытания мобильного комплекса продолжались до 23 декабря 1987 года. Тем не менее уже за три года до окончания всех тестов, 23 июля (по некоторым данным — 20 июля) 1985 года, "Тополь" официально стал находиться в боевой готовности. И 1 декабря 1988 года данный комплекс был принят на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В конце 90-х началось серийное производство обновлённых ракетных комплексов "Тополь-М".

МБР "Тополь". Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Для чего нужен "Тополь-М"?

Ракетная система "Тополь-М" представляет собой межконтинентальную баллистическую ракету из категории лёгкого вооружения. В соответствии с классификацией НАТО, данная ракета относится к классу SS-27 Sickle B1. Основными задачами комплекса являются поражение наземных и морских пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, уничтожение центров управления государством и других важных стратегических объектов противника, а также преодоление его противоракетной обороны будущего.

Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" на космодроме Плесецк. Видео © YouTube / Минобороны России

Чем отличается "Тополь-М" от "Тополя"?

Так как "Тополь-М" — это модернизация обычного "Тополя", то, разумеется, многие характеристики изменились. Длина "Тополя-М" вместе с головной частью стала больше. Диаметр корпуса следующего поколения тоже прибавил. Стартовый вес и забрасываемый груз увеличились. Точная мощность ядерного заряда не разглашается. В связи с этим улучшением тягач, который перевозит ракету, получил восьмую ось.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь-М". © ТАСС / Артём Коротаев

Характеристики

Ракетный комплекс "Тополь-М" уникален во всех отношениях — от своих впечатляющих тактико-технических характеристик до условий, в которых велась его разработка. И хотя точные ТТХ не разглашаются, примерные общие данные в открытых источниках есть.

Пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Фото © ТАСС

Дальность

Комплекс "Тополь-М" способен доставить боеголовку к цели, находящейся на расстоянии до 11 000 километров. Это делает его одним из самых дальнобойных ракетных комплексов в мире.

Управление

Полёт ракеты контролируется маршевыми двигателями. Они работают на твёрдом топливе, обеспечивают быстрый разгон, снижая уязвимость ракеты на начальном этапе полёта. Современные системы управления и вспомогательные двигатели позволяют осуществлять маневрирование во время полёта, делая траекторию движения сложной для прогнозирования противником.

Пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Размеры

По сообщениям СМИ, "Тополь-М" обладает внушительными габаритами: стартовая масса превышает 47 тонн, а общая длина достигает 22,7 метра. Диаметр — 1,86 метра. Все эти данные свидетельствуют о высоком инженерном уровне разработки.

Средства поражения

Современное поколение межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М" обладает внушительной мощью. Масса боевой части этих ракет составляет 1200 килограмм. Начиная с 2010 года ракеты "Тополь-М" были модернизированы, получив разделяющуюся головную часть с индивидуальными блоками наведения.

Ракетные комплексы "Тополь-М". Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Мощность взрыва

При наземном ядерном взрыве на поверхности земли образуется воронка, размеры которой зависят от мощности взрыва и характеристик грунта. Так, например, для ядерной бомбы с тротиловым эквивалентом в 1 мегатонну (МТ) диаметр образованной воронки составит около 380 метров. Глубина же этой воронки будет примерно 40–60 метров.

Важно отметить, что эти показатели являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от различных факторов, таких как состав почвы, рельеф местности и другие параметры.

Межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь" во время запуска с космодрома Плесецк. Фото © ТАСС / ИТАР-ТАСС

Сравнение "Тополя" и "Искандера"

"Искандер" — это ОТРК, или оперативно-тактический ракетный комплекс. Этот вид вооружения способен наносить удары по важным целям на оперативную глубину до 500 километров относительно линии фронта. Основными задачами ОТРК "Искандер" являются поражение важных объектов противника, таких как штабы, склады, стационарные позиции ПВО и ПРО, аэродромы, а также ракетные комплексы.

Важным отличием этих двух комплексов является то, что:

"Тополь" — это стратегическая ракета, предназначенная для ядерного сдерживания. Дальность стрельбы — до 11 000 километров, масса боеголовки — 1200 килограмм. "Искандер" же это оперативно-тактическая ракета, предназначенная для разрушения объектов инфраструктуры противника. Дальность стрельбы — до 500 километров, масса боеголовки — 480 килограмм.

Неофициально ещё "Искандеры" называют "маленькими "Тополями", так как они не только обладают отличными характеристиками, но и могут нести ядерный заряд. Эти ракеты способны развивать скорость, приближающуюся к 10 Махам (12 тысяч километров в час). При такой скорости ракета "Искандер" может преодолевать заявленную дальность в 500–600 километров чуть более чем за три минуты. Один удар такого ТЯО может уничтожить объекты на площади примерно полтора на полтора километра.





Интересные факты о "Тополе-М"

Разработка и испытания ракетного комплекса "Тополь" начались в Советском Союзе в 1970-х годах. Первые три испытательных запуска проводились из переоборудованной шахтной пусковой установки. Четвёртый испытательный пуск, осуществлённый 10 августа 1983 года, стал первым, который состоялся с самоходной пусковой установки.

Первые ракетные комплексы "Тополь" были развёрнуты в стационарном варианте в ракетной дивизии, дислоцированной в Йошкар-Оле.

После распада Советского Союза часть ПГРК "Тополь" осталась на территории Беларуси, ставшей независимым государством. В 1996 году все ракетные комплексы были переданы российской стороне.

В 1992 году началось развёртывание более современного ракетного комплекса "Тополь-М" стационарного и мобильного базирования, который заступил на боевое дежурство 30 декабря 1998 года.

29 ноября 2005 года был произведён учебный запуск баллистической ракеты РС-12М "Тополь" с космодрома Плесецк по цели на камчатском полигоне Кура. Это был первый успешный случай в мировой практике ракетостроения, когда столь сложный запуск ракеты, эксплуатировавшейся 20 лет, был осуществлён.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М". Фото © ТАСС / Минобороны РФ

К началу 2020 года количество "Тополей" в Российских вооружённых силах сократилось, они постепенно заменяются более современными мобильными ракетными комплексами РС-24 "Ярс".

Авторы Андрей Ананьев