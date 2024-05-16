Зенитно-ракетный комплекс С-400: история создания и технические характеристики Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" полноправно считается одним из лучших в мире и по своим характеристикам превосходит любые аналоги НАТО. 15 мая, 21:33 Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Обложка © war-book.ru

История разработки ЗРК С-400

Прошло уже почти 17 лет, как российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" впервые заступила на боевое дежурство. 6 августа 2007 года первый дивизион этого передового зенитного комплекса принял боевую вахту в одном из городов Московской области.

Разработанная в 2000-х годах научно-производственным объединением (НПО) "Алмаз" имени академика А.А. Расплетина (ныне входит в состав "Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") на базе ЗРС С-300, система С-400 предназначена для поражения различных воздушных целей, включая летательные аппараты с технологией малозаметности. Её высокая эффективность обеспечивается возможностью действовать в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

После начала серийного производства "Триумфа" в 2007 году он 28 апреля того же года был официально принят на вооружение Российской армии. Спустя ровно 4 месяца первые расчёты С-400 заступили на охрану московского неба, ознаменовав новую эру в развитии российских ПВО/ПРО сил.

В чём отличия С-400 от С-300

Зенитно-ракетный комплекс С-300 Фото © war-book.ru

Зенитно-ракетная система "Триумф" демонстрирует впечатляющие возможности по сравнению со своей предшественницей "Фаворитом". Новейший комплекс способен одновременно обстреливать вдвое больше целей — почти 80. Число ракет, наводящихся на цели единовременно, выросло до 160. В отличие от предыдущей модели, С-400 может поражать цели на высотах от 5 метров до 30 километров. Это означает, что система может уничтожать не только ракеты и самолёты, но и вертолёты даже на больших расстояниях. Высокоточные ракеты комплекса "Триумф" летят с гиперзвуковой скоростью, позволяя системе молниеносно, в считанные минуты, ликвидировать любые воздушные цели противника.

Характеристики и преимущества С-400

Система С-400 демонстрирует свои явные преимущества, благодаря способности поражать объекты различного класса на больших расстояниях. Эти зенитные комплексы отлично справляются с задачей уничтожения крупных целей, находящихся близко друг к другу, особенно в составе единой системы ПВО. ЗРК С-400 обладает впечатляющими тактико-техническими характеристиками. Его минимальная дальность поражения воздушных целей составляет всего 2 км, в то время как максимальная высота поражения достигает внушительных 30 км. Помимо аэродинамических целей С-400 может эффективно бороться с тактическими баллистическими ракетами, поражая их на дальности от 7 до 60 км. Зенитный комплекс может одновременно наводить на цели 72 ракеты.

Дальность и радиус поражения комплексов

ЗРК С-400 "Триумф" отличается своей выдающейся дальнобойностью и высокой скоростью реакции. Его радары способны засекать воздушные объекты на расстоянии до 600 километров, а ракеты могут поражать цели, находящиеся на удалении вплоть до 400 километров. Это позволяет эффективно бороться с широким спектром угроз, включая оперативно-тактическую и стратегическую авиацию, а также баллистические ракеты, летящие со скоростью до 4800 м/с, на дистанциях до 60 километров.

Модификации системы С-400

Система С-400 является одной из самых передовых в мире систем ПВО. Однако для улучшения её характеристик и функциональности проводятся различные модификации.

Одной из модификаций системы С-400 является интеграция новых видов ракет. Например, несколько лет назад была представлена ракета, которая повысила дальность поражения целей до 400 км. Также в прошлом году проводилось испытание ещё одной новой ракеты для комплекса С-400. Эта ракета предназначена для поражения наземных целей, а это значит, что С-400 теперь сможет применяться не только против воздушных угроз с использованием ракет "земля – воздух", но и для уничтожения объектов на земле с помощью ракет "земля – земля". Это существенно расширяет возможности комплекса, превращая его в оружие двойного назначения, способное эффективно противостоять угрозам как с воздуха, так и с земли.

Боевое и учебное применение

С-400 периодически участвует в проведении учений, а также задействуется в боевых действиях и дежурствах. Фото © war-book.ru

ЗРК С-400 периодически участвует в проведении учений, а также задействуется в боевых действиях и дежурствах.

Так, в 2022 году военнослужащие ПВО Балтийского флота провели учения в Калининградской области. Расчёты ЗРС С-400 "Триумф" отрабатывали задачи по поиску и условному уничтожению воздушных целей.

Не стоит забывать, что в ответ на инцидент 26 ноября 2015 года, когда турецкие ВВС сбили российский военный самолёт, Россия предприняла решительные меры по укреплению противовоздушной обороны своих объектов в Сирии. В частности, на авиабазе "Хмеймим" в провинции Латакия был развёрнут один комплекс С-400, который незамедлительно заступил на боевое дежурство. Этот шаг позволил существенно повысить безопасность российских военнослужащих и авиации, задействованных в антитеррористической операции на территории Сирийской Арабской Республики.

Применение в СВО на Украине

Помимо учений и использования "Триумфа" в качестве гаранта безопасности этот ЗРК активно применяется в СВО на Украине.

Согласно сообщениям, появившимся в ноябре прошлого года, ВС РФ успешно использовали зенитную управляемую ракету зенитно-ракетного комплекса C-400 с активной головкой самонаведения во время операции на Украине. Важную роль в этом сыграл самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который работал в тандеме с ЗРС. Ракеты С-400 были оснащены новыми боевыми частями, что позволило успешно нейтрализовать украинские воздушные суда в ходе спецоперации.

В каких странах есть ЗРС С-400

Российские комплексы ПВО С-400 пользуются огромным спросом за границей. Фото © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Российские комплексы ПВО С-400 пользуются огромным спросом за границей. Китай стал первой страной, которая приобрела эти системы за более чем $3 млрд в 2014 году.

Белоруссия также воспользовалась возможностью приобрести две зенитные ракетные системы С-400 в 2016 году в обмен на безвозмездное предоставление земли для установки российской радиолокационной станции. Это был жест благодарности со стороны России к белорусским партнёрам.

Индия и Турция также заключили контракты на приобретение С-400. В Индии соглашение о поставке системы было подписано в 2016 году, а в 2018-м был заключён контракт на поставку пяти полков С-400 на общую сумму более $5 млрд.

Турция, в свою очередь, подписала соглашение о приобретении С-400 в 2017 году. Контракт на более чем $2 млрд был заключён в 2018 году, и поставки должны были начаться в конце 2019-го — начале 2020 года.

C-400 — одна из самых современных систем противовоздушной обороны, разработанная в России. Фото © war-book.ru

Мировые аналоги C-400

C-400 — одна из самых современных систем противовоздушной обороны, разработанных в России. Она обладает высокой точностью в обнаружении и уничтожении воздушных целей на больших дистанциях. Но не только Россия разрабатывает и производит подобные системы. Одним из таких аналогов является американская система Patriot, китайский ЗРК HQ-9, а также противоракетный комплекс THAAD производства Соединённых Штатов, о котором подробнее поговорим далее.

Сравнение ЗРК С-400 с американским противоракетным комплексом THAAD

THAAD и С-400 "Триумф" — на самом деле условные конкуренты. "Триумф" нацелен на уничтожение аэродинамических целей, тогда как THAAD на борьбу с баллистическими ракетами малой и средней дальности. "Американец" способен поражать цели на высотах до 200 км, у "Триумфа" же предел всего 30 км. Ключевым же отличием является то, что THAAD кинетическим блоком бьёт точно в ракету, а "Триумф" — осколочным зарядом рядом с целью. При этом вероятность поражения, несмотря на сложность всей этой системы, у THAAD довольна высока — 0,9 в одиночку и 0,96 в паре со страхующим комплексом.

Главным же козырем "Триумфа" при использовании в качестве противоракетного щита является его впечатляющая дальнобойность. Ракеты, используемые ЗРК, способны поражать цели на расстоянии до 400 километров, в то время как радиус действия американского комплекса THAAD ограничен 200 километрами. В отличие от С-400, который может вести круговой обстрел на 360 градусов, THAAD в боевом положении имеет сектор огня 90 градусов по горизонтали и 60 градусов по вертикали. Однако американская система обладает более совершенными средствами обнаружения — его радиолокационная станция способна засечь объекты на дистанции до 1000 километров, в то время как возможности "Триумфа" в этом плане ограничены 600 километрами.

Авторы Андрей Ананьев