Врагам России угрожает новейший разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
В ЦБСТ разработали разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
Российские специалисты разработали и уже испытывают в боевых условиях новейший разведывательно-ударный комплекс с лазерной системой наведения. Об этом сообщил глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков нашим коллегам из ТАСС.
«В настоящее время мы проводим боевую апробацию нашего проекта разведывательно-ударного комплекса, который включает три основные компонента: систему обнаружения, систему лазерного целеуказания и систему поражения», — отметил он.
Безруков уточнил, что изначально эти компоненты разрабатывались отдельно, однако затем было принято решение объединить их в единый механизм.
Ранее в Сети высмеяли вершину украинской инженерной мысли — разбрасывающего термитную смесь «дрона-дракона». Термитная смесь — очень опасное соединение, способное прожигать даже металл, однако западные эксперты сомневаются в эффективности таких беспилотников, а также в том, что украинская армия сможет масштабировать их производство.
Kandinsky 3.1 / Life.ru