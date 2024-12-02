Врагам России угрожает новейший разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением

Российские специалисты разработали и уже испытывают в боевых условиях новейший разведывательно-ударный комплекс с лазерной системой наведения. Об этом сообщил глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков нашим коллегам из ТАСС.

«В настоящее время мы проводим боевую апробацию нашего проекта разведывательно-ударного комплекса, который включает три основные компонента: систему обнаружения, систему лазерного целеуказания и систему поражения», — отметил он.

Безруков уточнил, что изначально эти компоненты разрабатывались отдельно, однако затем было принято решение объединить их в единый механизм.