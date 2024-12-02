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Регион
2 декабря, 13:31

Врагам России угрожает новейший разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением

В ЦБСТ разработали разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением

Российские специалисты разработали и уже испытывают в боевых условиях новейший разведывательно-ударный комплекс с лазерной системой наведения. Об этом сообщил глава Центра беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) Андрей Безруков нашим коллегам из ТАСС.

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«В настоящее время мы проводим боевую апробацию нашего проекта разведывательно-ударного комплекса, который включает три основные компонента: систему обнаружения, систему лазерного целеуказания и систему поражения», — отметил он.

Безруков уточнил, что изначально эти компоненты разрабатывались отдельно, однако затем было принято решение объединить их в единый механизм.

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Ранее в Сети высмеяли вершину украинской инженерной мысли — разбрасывающего термитную смесь «дрона-дракона». Термитная смесь — очень опасное соединение, способное прожигать даже металл, однако западные эксперты сомневаются в эффективности таких беспилотников, а также в том, что украинская армия сможет масштабировать их производство.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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