Марс выходит из ретроградной фазы — какие опасности ждут знаки зодиака в конце февраля

Ретроградный Марс — как неудачный день, который затянулся на месяцы. Когда эта планета начинает пятиться назад, мир словно становится ареной для конфликтов, поломок и сбоев в работе механизмов. Но хорошая новость в том, что 24 февраля этот космический упрямец наконец-то начал возвращаться к нормальному движению. Плохая новость — делать это он будет не спеша, оставляя после себя хаос и нервы на пределе.

Марс: воин, бунтарь и главный источник драйва

Как избежать проблем в конце февраля: влияние ретроградного Марса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel

В астрологии Марс отвечает за энергию, волю, решительность и конфликты. Эта планета толкает нас вперёд, поджигает амбиции и заставляет бороться за своё. Он покровительствует знакам зодиака Овен и Скорпион, но на самом деле влияние Марса чувствуют все представители зодиакального круга.

Когда Марс ретрограден, вместо уверенного движения вперёд мы сталкиваемся с затяжными спорами, срывами планов и ощущением, будто весь мир тормозит. И вот он — долгожданный момент разворота! Но не спешите расслабляться — пока планета набирает скорость, напряжение будет только расти. Это значит, что импульсивные поступки, агрессия и конфликтность могут достигнуть пика. Особенно важно не поддаваться эмоциям и сохранять холодный рассудок.

Почему конец февраля — не время для геройства

Опасный период: кого из знаков зодиака заденет выход Марса из ретроградности. Фото © «Шедеврум»

Марс, выходя из ретроградности, входит в статичную фазу. Это похоже на пробуждение разъярённого гиганта: он пока не двигается, но уже готов сокрушать всё на своём пути. В этот период возрастает риск травм, конфликтов и поломок техники. Чувствуете себя раздражённым без причины? Это он. Телефон сломался в самый неподходящий момент? Тоже его рук дело. Попали в эпицентр спора, который начался на ровном месте? Спасибо Марсу.

Особенно осторожными стоит быть тем, кто много работает с техникой, водит машину или склонен к вспышкам гнева. Этот период требует терпения и хладнокровия. Чем больше самообладания, тем меньше шансов оказаться в центре проблем. Кроме того, этот период может вызывать сильное внутреннее напряжение, ощущение, что всё идёт не так, как должно. Возникает желание действовать прямо сейчас, но спешка в такие моменты редко приводит к хорошим результатам. Лучше заняться планированием и подготовкой, чем пытаться резко изменить свою жизнь.

Кому из знаков зодиака придётся сложнее всего в успокаивающийся Марс

Конец февраля под ударом: Марс меняет правила игры. Какие знаки зодиака в опасности. Фото © «Шедеврум»

Некоторые представители зодиакального круга почувствуют на себе силу Марса особенно ярко. Если вы один из них — держитесь! Знак зодиака Овен — Марс ваш управитель, а значит, его капризы влияют на вас сильнее, чем на остальных. В конце февраля эмоции будут зашкаливать, а желание действовать встретит сопротивление. Не вступайте в конфликты — победа будет слишком дорогой.

— Марс ваш управитель, а значит, его капризы влияют на вас сильнее, чем на остальных. В конце февраля эмоции будут зашкаливать, а желание действовать встретит сопротивление. Не вступайте в конфликты — победа будет слишком дорогой. Знак зодиака Скорпион — вас ждёт проверка на прочность. Ситуации будут обостряться, особенно в личной жизни. Если кто-то из прошлого снова появится на горизонте с претензиями — подумайте, стоит ли тратить на это силы.

— вас ждёт проверка на прочность. Ситуации будут обостряться, особенно в личной жизни. Если кто-то из прошлого снова появится на горизонте с претензиями — подумайте, стоит ли тратить на это силы. Знак зодиака Рак — эмоциональные качели и чувство, что весь мир против вас. Не принимайте всё близко к сердцу и постарайтесь не срываться на близких.

— эмоциональные качели и чувство, что весь мир против вас. Не принимайте всё близко к сердцу и постарайтесь не срываться на близких. Знак зодиака Козерог — напряжение в работе и ощущение, что все идут не в ту сторону. Не пытайтесь их исправить, лучше сконцентрируйтесь на собственных делах.

— напряжение в работе и ощущение, что все идут не в ту сторону. Не пытайтесь их исправить, лучше сконцентрируйтесь на собственных делах. Знак зодиака Лев — возможны проблемы в отношениях и всплеск конфликтов. Вам важно контролировать свои амбиции и не идти в лобовую атаку.

Что делать, чтобы не попасть в неприятности во время уязвимого Марса

Если хотите пройти этот период с минимальными потерями, вот несколько советов: Не суетитесь. Лучше замедлиться, чем сделать что-то на эмоциях и потом пожалеть.

Лучше замедлиться, чем сделать что-то на эмоциях и потом пожалеть. Избегайте ненужных споров. Сейчас доказывать свою правоту — как махать красной тряпкой перед быком.

Сейчас доказывать свою правоту — как махать красной тряпкой перед быком. Проверьте технику. Телефон, компьютер, машина — всё, что может сломаться, лучше держать под контролем.

Телефон, компьютер, машина — всё, что может сломаться, лучше держать под контролем. Берегите здоровье. Повышенный риск травм — повод быть внимательнее на дороге и в спортзале.

Повышенный риск травм — повод быть внимательнее на дороге и в спортзале. Не принимайте судьбоносных решений. Это не лучшее время для радикальных перемен, особенно если они основаны на эмоциях.

Это не лучшее время для радикальных перемен, особенно если они основаны на эмоциях. Следите за сном и питанием. Напряжение этого периода может вызывать стресс и ухудшение самочувствия.

Что будет со знаками зодиака, когда Марс успокоится

Кому готовиться к трудностям? Влияние Марса на знаки зодиака. Фото © «Шедеврум»

Казалось бы, пережив конец февраля, можно выдохнуть. Но нет. Уже в апреле Марс начнёт подливать масла в огонь с новой силой. С 18 апреля по 4 мая нас ждут крупные конфликты, борьба за ресурсы и окончательный крах того, что и так держалось на честном слове. Если в этот период что-то рушится — значит, ему давно пора. Сопротивляться смысла нет, лучше принять неизбежное и двигаться дальше. Главное — не цепляться за прошлое, а искать новые пути, пишет издание «Москва 24».