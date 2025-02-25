Марс выходит из ретроградной фазы — какие опасности ждут знаки зодиака в конце февраля
Марс возвращается в своё привычное положение, но расслабляться рано. Life.ru рассказывает, какие опасности ждут знаки зодиака в конце февраля и как их избежать.
Ретроградный Марс — как неудачный день, который затянулся на месяцы. Когда эта планета начинает пятиться назад, мир словно становится ареной для конфликтов, поломок и сбоев в работе механизмов. Но хорошая новость в том, что 24 февраля этот космический упрямец наконец-то начал возвращаться к нормальному движению. Плохая новость — делать это он будет не спеша, оставляя после себя хаос и нервы на пределе.
Марс: воин, бунтарь и главный источник драйва
Как избежать проблем в конце февраля: влияние ретроградного Марса. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dima Zel
В астрологии Марс отвечает за энергию, волю, решительность и конфликты. Эта планета толкает нас вперёд, поджигает амбиции и заставляет бороться за своё. Он покровительствует знакам зодиака Овен и Скорпион, но на самом деле влияние Марса чувствуют все представители зодиакального круга.
Когда Марс ретрограден, вместо уверенного движения вперёд мы сталкиваемся с затяжными спорами, срывами планов и ощущением, будто весь мир тормозит. И вот он — долгожданный момент разворота! Но не спешите расслабляться — пока планета набирает скорость, напряжение будет только расти. Это значит, что импульсивные поступки, агрессия и конфликтность могут достигнуть пика. Особенно важно не поддаваться эмоциям и сохранять холодный рассудок.
Почему конец февраля — не время для геройства
Опасный период: кого из знаков зодиака заденет выход Марса из ретроградности. Фото © «Шедеврум»
Марс, выходя из ретроградности, входит в статичную фазу. Это похоже на пробуждение разъярённого гиганта: он пока не двигается, но уже готов сокрушать всё на своём пути. В этот период возрастает риск травм, конфликтов и поломок техники. Чувствуете себя раздражённым без причины? Это он. Телефон сломался в самый неподходящий момент? Тоже его рук дело. Попали в эпицентр спора, который начался на ровном месте? Спасибо Марсу.
Особенно осторожными стоит быть тем, кто много работает с техникой, водит машину или склонен к вспышкам гнева. Этот период требует терпения и хладнокровия. Чем больше самообладания, тем меньше шансов оказаться в центре проблем. Кроме того, этот период может вызывать сильное внутреннее напряжение, ощущение, что всё идёт не так, как должно. Возникает желание действовать прямо сейчас, но спешка в такие моменты редко приводит к хорошим результатам. Лучше заняться планированием и подготовкой, чем пытаться резко изменить свою жизнь.
Кому из знаков зодиака придётся сложнее всего в успокаивающийся Марс
Конец февраля под ударом: Марс меняет правила игры. Какие знаки зодиака в опасности. Фото © «Шедеврум»
Некоторые представители зодиакального круга почувствуют на себе силу Марса особенно ярко. Если вы один из них — держитесь!
- Знак зодиака Овен — Марс ваш управитель, а значит, его капризы влияют на вас сильнее, чем на остальных. В конце февраля эмоции будут зашкаливать, а желание действовать встретит сопротивление. Не вступайте в конфликты — победа будет слишком дорогой.
- Знак зодиака Скорпион — вас ждёт проверка на прочность. Ситуации будут обостряться, особенно в личной жизни. Если кто-то из прошлого снова появится на горизонте с претензиями — подумайте, стоит ли тратить на это силы.
- Знак зодиака Рак — эмоциональные качели и чувство, что весь мир против вас. Не принимайте всё близко к сердцу и постарайтесь не срываться на близких.
- Знак зодиака Козерог — напряжение в работе и ощущение, что все идут не в ту сторону. Не пытайтесь их исправить, лучше сконцентрируйтесь на собственных делах.
- Знак зодиака Лев — возможны проблемы в отношениях и всплеск конфликтов. Вам важно контролировать свои амбиции и не идти в лобовую атаку.
Что делать, чтобы не попасть в неприятности во время уязвимого Марса
Если хотите пройти этот период с минимальными потерями, вот несколько советов:
- Не суетитесь. Лучше замедлиться, чем сделать что-то на эмоциях и потом пожалеть.
- Избегайте ненужных споров. Сейчас доказывать свою правоту — как махать красной тряпкой перед быком.
- Проверьте технику. Телефон, компьютер, машина — всё, что может сломаться, лучше держать под контролем.
- Берегите здоровье. Повышенный риск травм — повод быть внимательнее на дороге и в спортзале.
- Не принимайте судьбоносных решений. Это не лучшее время для радикальных перемен, особенно если они основаны на эмоциях.
- Следите за сном и питанием. Напряжение этого периода может вызывать стресс и ухудшение самочувствия.
Что будет со знаками зодиака, когда Марс успокоится
Кому готовиться к трудностям? Влияние Марса на знаки зодиака. Фото © «Шедеврум»
Казалось бы, пережив конец февраля, можно выдохнуть. Но нет. Уже в апреле Марс начнёт подливать масла в огонь с новой силой. С 18 апреля по 4 мая нас ждут крупные конфликты, борьба за ресурсы и окончательный крах того, что и так держалось на честном слове. Если в этот период что-то рушится — значит, ему давно пора. Сопротивляться смысла нет, лучше принять неизбежное и двигаться дальше. Главное — не цепляться за прошлое, а искать новые пути, пишет издание «Москва 24».
Так что, пока ещё есть возможность, — доделайте начатое, разберите старые конфликты и приготовьтесь к новой волне энергии. Марс отправляется в прямой ход, а значит, жизнь снова начнёт набирать обороты. Главное — направить этот импульс в правильное русло. А как вы ощущаете влияние Марса? Чувствовали изменения в своей жизни? Делитесь своим мнением в комментариях! Ранее Life.ru рассказывал, каким знакам зодиака Вселенная подарит шанс начать жизнь с чистого листа во время парада планет 28 февраля.
- Зеркальная дата 25.02.2025: Что нельзя делать в этот день и как притянуть удачу и деньги на весь год
сегодня в 10:05
- Парад планет 28 февраля: Каким знакам зодиака Вселенная подарит шанс жить с чистого листа
сегодня в 05:00
- Вы тоже показываете кровать посторонним? Эта роковая ошибка может стоить вам счастья
23 февраля, 14:00
Марс выходит из ретроградности: что ждёт ваш знак зодиака. Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi