В Британии связали с инопланетянами загадочную смерть польского шахтёра

К смерти польского шахтёра, погибшего более 45 лет назад, могли быть причастны инопланетяне. О неожиданной версии сообщает Daily Mail.

Согласно информации издания, 6 июня 1980 года в британском городе Тодморден полицейский Алан Годфри обнаружил тело 56-летнего шахтера Зигмунда Адамски, который был польским эмигрантом. Правоохранитель отметил, что тело мужчины аккуратно лежало на трёхметровой куче угля. Выяснилось, что шахтёр пропал за пять дней до этого события. Когда полицейский нашёл его, на Адамски был костюм без рубашки, а его волосы были грубо подстрижены. Лицо мужчины выражало ужас, а на шее, голове и плечах были обнаружены ожоги, покрытые неизвестной мазью, состав которой так и не удалось установить.

Журналисты сообщают, что вскрытие показало, что причиной смерти стал сердечный приступ. Однако до сих пор остаётся загадкой, как поляк оказался в Тодмордене, находящемся в 50 километрах от его дома.

Местные власти выдвигали несколько версий, включая вмешательство Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) в период Холодной войны и удар шаровой молнии. Однако наиболее популярной стала версия о похищении инопланетянами, уточняет издание. Полицейский, нашедший тело, заявил, что через пять месяцев после этого инцидента он якобы увидел белый ромбовидный объект в небе, напоминающий НЛО.

После яркой вспышки полицейский потерял сознание. Когда он пришёл в себя, то обнаружил, что его автомобиль был перемещён на 27 метров, а участок дороги остался сухим, несмотря на дождливую погоду. Этот инцидент, как отмечают журналисты, негативно сказался на карьере полицейского, так как он стал объектом насмешек и давления со стороны руководства.

Издание также сообщает, что после этих событий Тодморден стал известен как «долина НЛО» из-за частых сообщений о странных явлениях.