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26 февраля, 05:00

У каких знаков зодиака после парада планет 28 февраля начнётся череда кармических уроков

Возвращение Марса из ретроградности, парад планет и новые испытания для знаков зодиака. Какие уроки придётся пройти именно вам, чтобы в марте 2025 года стать лучшей версией себя?

Парад планет 28 февраля 2025 года — мощное в астрологии событие, которое для некоторых представителей зодиакального круга обернётся не радостным обновлением, а серией кармических уроков. Это не обязательно негативное явление — скорее, вызов Вселенной, шанс проработать старые травмы и выйти на новый уровень развития. Для следующих четырёх знаков зодиака парад планет 28 февраля станет периодом с интенсивными процессами самопознания и трансформации, требующими мужества, честности и внутренней работы.

Знак зодиака Телец

Парад планет 28 февраля: какой кармический урок у знака зодиака Телец? Коллаж © Life.ru

Парад планет 28 февраля: какой кармический урок у знака зодиака Телец? Коллаж © Life.ru

Для Тельцов, склонных к упрямству и любви к деньгам, парад планет 28 февраля станет проверкой на гибкость. Возможно, придётся пересмотреть свои ценности, отпустить некоторые материальные привязанности, которые мешают развитию. Кармический урок Тельцов — это научиться доверять потоку жизни, избавиться от чрезмерной опеки и позволить себе быть уязвимым. В этот период важно избегать зацикливания на прошлом и сосредоточиться на внутренних изменениях, приводящих к большей свободе и внутренней гармонии.

Знак зодиака Близнецы

Парад планет 28 февраля: какой кармический урок у знака зодиака Близнецы? Коллаж © Life.ru

Парад планет 28 февраля: какой кармический урок у знака зодиака Близнецы? Коллаж © Life.ru

Близнецам по гороскопу, известным своим непостоянством и склонностью к рассеянности, придётся сосредоточиться на внутренней гармонии. Парад планет 28 февраля выявит внутренние конфликты и противоречия, которые мешают достижению целей. Кармический урок для людей этого знака зодиака — научиться управлять своей энергией, сосредотачиваться на важных задачах и принимать решения, не растрачивая себя на мелочи. Это время для укрепления внутреннего стержня и поиска истинного пути, отказ от поверхностных связей в пользу глубоких и прочных.

Знак зодиака Дева

Парад планет 28 февраля: какой кармический урок у знака зодиака Дева? Коллаж © Life.ru

Парад планет 28 февраля: какой кармический урок у знака зодиака Дева? Коллаж © Life.ru

Для людей со знаком зодиака Дева, стремящихся к порядку и совершенству, в этот период придётся столкнуться с необходимостью отпустить контроль. Парад планет 28 февраля выявит страх Дев перед несовершенством и непредсказуемостью. Кармический урок для носителей знака зодиака Дева — принять несовершенство как часть жизни, научиться доверять процессу и отпустить постоянное стремление выполнять всё идеально. Это время для принятия себя такими, какие есть, и для расслабления жёстких рамок самоконтроля.

Знак зодиака Стрелец

Парад планет 28 февраля: какой кармический урок у знака зодиака Стрелец? Коллаж © Life.ru

Парад планет 28 февраля: какой кармический урок у знака зодиака Стрелец? Коллаж © Life.ru

Носители знака зодиака Стрелец — это личности, известные своим оптимизмом и любовью к приключениям. Они могут столкнуться с необходимостью сосредоточиться на внутреннем мире. Парад планет 28 февраля подчеркнёт их склонность к бегству от проблем и нежеланию глубоко анализировать свои действия. Кармический урок для Стрельцов по гороскопу — принять ответственность за свои поступки, проработать старые травмы и научиться внимательно слушать свою интуицию. Это время для глубокого самоанализа, который приведёт к духовному росту и пониманию своих истинных целей.

Важно понимать, что кармические уроки для этих знаков зодиака — это не наказание, а возможность для роста и развития. Пройдя через этот парад планет в феврале, представители зодиакального круга обретут большую мудрость, внутреннюю гармонию и способность более эффективно взаимодействовать с миром. Ключ к успешному прохождению этого периода — честность перед собой и готовность к изменениям. А ранее Life.ru рассказывал, каким знакам зодиака Вселенная подарит шанс жить с чистого листа после парада планет 28 февраля.

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Марс выходит из ретроградной фазы — какие опасности ждут знаки зодиака в конце февраля
Обложка ©

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / insta_photos, buradaki

Карина Морозова
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