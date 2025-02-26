Лунный календарь на март 2025: Когда стричься, список благоприятных и опасных дней месяца Лунный календарь на март 2025: когда новолуние и полнолуние. Благоприятные и опасные дни месяца: когда лучше стричься, заводить новые знакомства, когда делать операции в марте 2025? Читайте в материале Life.ru. 26 февраля, 04:00 Когда нельзя стричься в марте 2025: все благоприятные дни по лунному календарю. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / stockking

Лунный календарь поможет понять, почему в тот или иной день вы чувствуете себя нехорошо, а также позволит лучше структурировать и распланировать свою жизнь. Life.ru уже составлял лунный календарь на весь год, вы можете посмотреть его здесь. По лунному календарю живут очень многие: от астрологов и агрономов до посетителей парикмахеров. Фазы Луны влияют как на человеческое самочувствие, так и на состояние техники, не говоря уже о приливах и отливах и, вероятно, других природных явлениях, которые пока не очень хорошо изучены. В этом материале вы найдёте лунный календарь на март 2025 года.

Лунный календарь на март 2025: фазы Луны

Лунный календарь на март 2025 года — это важно для вашего душевного спокойствия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

У ночного светила есть четыре основные фазы. Это растущая Луна, убывающая, а ещё новолуние, когда небо полностью тёмное, и полнолуние. Март начинается со второго лунного дня. С 1-го по 13-е число месяца спутник Земли будет находиться в своей растущей фазе. Потом, 14 марта, нас ждёт полнолуние, а с 15 по 28 марта — период убывающей Луны. Новолуние запланировано на 29 марта, и под конец месяца, 30-го и 31-го числа, лунный диск снова будет расти. Соответственно, 30 марта разделят между собой первый и второй лунные дни, а 31 марта — третий и четвёртый.

Благоприятные дни в марте 2025 года по лунному календарю

В марте 2025 года по лунному календарю будет много благоприятных дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Лунный календарь так устроен, что каждый день месяца по нему может оказаться благоприятным, неблагоприятным или нейтральным. То, насколько «хорошими» будут дни, рассчитывают по углу положения Луны по отношению к Земле. Рассказываем, какие даты в первый месяц весны 2025 года будут благоприятными по лунному календарю на март.

Самые благоприятные дни для жизни и ведения дел — это 4, 5 и 20 марта. Следом идут 12-е и 13-е числа. Дни 19 и 21 марта тоже будут вполне удачными. По лунному календарю на март 2025, смело можете планировать на эти даты коммерческие встречи, важные дела по работе и не только, крупные, дорогостоящие проекты, даже свидания. Сила Луны поможет в ваших начинаниях, особенно на 4, 5 и 20-й дни месяца. Более того, обычно в период растущей фазы спутника люди испытывают небывалый прилив энергии, привычные занятия не отнимают сил, а значит, в благоприятные дни марта 2025 вы, скорее всего, будете хорошо себя чувствовать.

Неблагоприятные дни марта 2025 года по лунному календарю

В марте 2025 хватает неблагоприятных дней — спасибо лунному календарю! Фото © Shutterstock / FOTODOM / aslysun

Неблагоприятными окажутся следующие даты: 2, 7, 14, 16, 28 и 30 марта. Лучше не планируйте на эти дни никаких важных дел или встреч. По-хорошему, лучше в неблагоприятные по лунному календарю на март 2025 даты вообще не выходить из дома, но в современном мире вряд ли получится такое себе позволить. Не расстраивайтесь: «плохие» дни окажут на вас минимум влияния, если следовать всем правилам поведения по лунному календарю.

Лунный календарь на март 2025: что можно делать в новолуние

По лунному календарю на март 2025 есть список благоприятных дел для новолуния. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 13_Phunkod

Новолуние — это шанс начать жизнь с чистого листа. Во время этой фазы Луны на небосводе ночью её совсем не видно, остаётся наслаждаться только звёздами. Новолуние издревле считалось магическим временем, таинственным и опасным. В этот период многие люди могут ощущать, что у них стало меньше сил, а ещё страдать от депрессий или просто грустить.

Чтобы не ухудшить своё и без того расшатанное на новолуние состояние, лучше придерживаться нескольких простых рекомендаций. Например, понимать, какие действия являются благоприятными в этот период. Сейчас перечислим их. Посвятите время себе и своему внутреннему миру.

Займитесь лечебной гимнастикой или йогой.

Сходите на прогулку по парку.

Попробуйте заняться медитацией или другими духовными практиками.

Примите ритуальную ванну с парфюмом.

Думайте о том, кем вы на самом деле являетесь и что нужно вам от жизни.

Чего нельзя делать на новолуние по лунному календарю на март 2025

В новолуние лучше не делать некоторых вещей, например убираться. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pickadook

В новолуние зачастую ощущается упадок сил, а состояние нашего душевного здоровья может начать «шататься». Это время для многих становится достаточно тяжёлым, поэтому стоит придерживаться рекомендаций по неблагоприятным делам, чтобы не навредить себе ещё больше.

Итак, по лунному календарю на март 2025 в новолуние неблагоприятны следующие действия: не стоит заниматься уборкой в доме. Это лишняя нагрузка, плюс энергии новолуния против подобных действий;

не надо ничего ремонтировать. Ремонт, сделанный в новолуние, долго не продержится;

не ходите на косметологические процедуры;

не делайте крупных покупок;

не начинайте новых проектов.

Благоприятные дни для стрижки на март 2025

Все благоприятные для стрижки даты по лунному календарю на март 2025. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Basyn

Просто лунный календарь на март — это важно. Но лунный календарь стрижек на март 2025 — это, пожалуй, даже важнее, так как вместе с благоприятными днями для обновления причёски он автоматически подсказывает нам и хорошие дни для косметологии или хирургических операций. Это почти так же важно, как лунный календарь садовода и огородника, который показывает наиболее удачные для высадки саженцев дни. Рассказываем, какие дни по лунному календарю на март 2025 подарят вам голливудскую причёску, а в какие лучше забыть о существовании такого заведения, как парикмахерская. Главные правила: стрижка на растущую Луну заставляет волосы расти быстрее, а на убывающую придаёт корням больше силы.

Самые благоприятные для стрижки дни по лунному календарю на март 2025 года — это 5, 10 и 31 марта. Как мы видим, все эти даты принадлежат растущей Луне. Если стрижка волос на убывающую фазу светила — идея фикс, можете попробовать сделать новую причёску 26 марта, но гарантии успеха дать невозможно. Такая стрижка может как укрепить волосы, так и навредить им. А вот даты, в которые надо забыть о существовании парикмахеров: 2, 16, 21 и 28-е числа месяца. Не вздумайте назначать операции на эти даты, даже приём у стоматолога.

Таким образом, лунный календарь на март 2025 предлагает нам множество благоприятных дней. Вместе с тем не стоит забывать о том, что есть также и неблагоприятные дни лунного календаря. Будьте особенно осторожными в полнолуние и новолуние. И следите за лунным календарём стрижек, если хотите укрепить волосы. А недавно Life.ru рассказывал о том, как Марс выходит из ретроградной фазы и почему это и радостное, и тяжёлое время сразу.

Авторы Любовь Свободная