Малый парад планет 21 января: что значит, если 3 светила из 6 в ретрограде, и как это нас касается
Малый парад планет 21 января обещает ретроградный хаос и мощную энергию. Life.ru рассказывает, как это влияет на нас и что делать в этот день.
В январе 2025 года на звёздном небе случится то, что астрологи называют парадом планет, а астрономы — любопытным зрелищем. В этот раз планеты решили выстроиться в нечто вроде космического карнавала, пригласив ретроградные Юпитер, Марс и Уран на главные роли. Разбираемся, что всё это значит, как это влияет на нас и не стоит ли уже искать телескоп.
Космическое шоу на ночном небе 21 января
Малый парад планет 21 января: что нужно знать. Фото © Shutterstock / FOTODOM / natatravel
Парад планет — это вовсе не про красивую дорожку из космических гигантов, как показывают в фантастических фильмах. Это скорее оптическая иллюзия, когда несколько планет кажутся выстроенными в одну линию из-за их расположения относительно Земли. 21 января в роли звёзд шоу — Венера, Сатурн, Юпитер и Марс, которые можно увидеть невооружённым глазом. А вот Уран и Нептун будут прятаться, так что без телескопа или хотя бы подзорной трубы не обойтись. Есть ли от этого парада какой-то эффект для нашего здоровья? Нет, несмотря на все рассуждения об энергии планет, делится с Life.ru астролог Дмитрий Харон.
Парад планет не оказывает значительного влияния на здоровье человека. Научные исследования не подтверждают связь между выравниванием планет и изменениями в самочувствии.
Что такое ретроградность и почему все о ней говорят
Ретроградный хаос: как парад планет 21 января влияет на жизнь землян. Фото © Shutterstock / FOTODOM / buradaki
Но вот что точно интересно, так это астрологический подтекст. Как-никак половина участников шоу ретроградны! Ретроградность — это космическая оптическая иллюзия, когда планета как будто начинает двигаться назад по небу. На деле никто, конечно, не включает заднюю скорость, но ретроградные планеты в астрологии считаются символами пересмотров, задержек и необходимости заглянуть в прошлое.
21 января на ретроградной волне находятся сразу три участника шоу: Марс, Юпитер и Уран. Считается, что это усиливает эффект интроспекции — идеального времени для анализа ошибок, работы над старыми проектами и поиска свежих идей в уже знакомых темах. Так что, если вы внезапно решили переделать новогодние планы, это явно космический намёк.
Планеты в Рыбах: магия интуиции и немного мистики
Парад планет 21 января в знаке зодиака Рыбы: интуиция и творчество. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mountain beetle
Главные герои парада — Венера, Сатурн и Нептун, обосновавшиеся в знаке зодиака Рыбы, отвечающем за интуицию, творчество и духовность. Венера зовёт обратить внимание на любовь и красоту, Сатурн намекает на долгосрочные цели, а Нептун добавляет мистики и вдохновения. Астрологи считают, что это идеальный момент для творческих людей: идей будет столько, что останется только записывать и воплощать.
Кроме того, Северный узел тоже в Рыбах — это астрологический индикатор судьбы и смысла жизни. Всё вместе даёт мощный сигнал: время для того, чтобы соединить мечты с реальностью. Если давно думали начать новый проект, особенно творческий или духовный, это подходящий момент.
Что нужно успеть сделать в парад планет 21 января
Как ретроградный Марс и Юпитер меняют наши планы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Abrilla
Парад планет — не просто зрелище. Это повод остановиться и подумать о своих целях. Вот несколько идей:
- Займитесь медитацией или другим способом «поговорить» с подсознанием. Даже просто прогулка под ночным небом подойдёт.
- Пересмотрите свои планы и старые проекты. Может, что-то из того, что вы забросили, всё-таки стоит оживить?
- Найдите время для творчества. Напишите стихотворение, попробуйте новый рецепт или нарисуйте что-нибудь. Интуиция сейчас особенно сильна.
А ещё помните, что это только прелюдия к большому параду планет 28 февраля, когда шоу станет ещё масштабнее. Так что можно считать это репетицией перед главным событием года. Ранее Life.ru рассказывал, что такое асцендент и как определить свой лунный знак зодиака.
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