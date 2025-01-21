Тест: Выберите знак зодиака и узнайте, насколько удачно пройдёт для вас 21 января
Кому стоит начать новое дело, а у кого есть шанс встретить свою любовь — ежедневный гороскоп от Life.ru раскроет все тайны!
Каждый день — это новое приключение, и звёзды готовы подсказать, что вас ждёт! Выберите свой знак зодиака и узнайте, на что стоит обратить внимание именно сегодня, какие сюрпризы приготовила Вселенная и чего опасаться в ближайшие 24 часа.
До парада планет осталось меньше суток, поэтому самое время узнать, каким животным китайского гороскопа грозит испытание 21 января и как не потерять контроль над своей жизнью. А вы знали, что важно знать не только свой знак зодиака, но и асцендент? Что это такое, как его узнать и как он влияет на личность человека, рассказали в новом материале.
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