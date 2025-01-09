От Меркурия до Нептуна: Полное расписание ретроградных планет на 2025 год Змеи В 2025 году нас ожидает парад ретро-планет. К ретроградному Меркурию присоединятся все планеты Солнечной системы. Life.ru рассказывает, в какие периоды года ожидать обратного движения небесных тел. 9 января, 16:30 Когда будет ретроградный Меркурий в 2025 году: расписание ретроградности всех планет. Обложка © «Шедеврум»

Ретроградность планет — явление, которому в астрологии традиционно уделяется повышенное внимание. Считается, что в периоды обратного движения планеты сильно влияют на людей и в особенности на представителей знаков зодиака, которыми они управляют. Период ретрограда — это феномен, при котором с Земли кажется, будто планета движется в обратном направлении. На самом деле в космосе обратного движения не происходит: это всего лишь иллюзия.

О ретроградном Меркурии и его влиянии на самочувствие людей, природу и даже технику знают все. Чуть менее известны другие планеты, которые тоже способны входить в ретроградный режим, то есть двигаться в обратном направлении в глазах земного наблюдателя. В 2025 году нас ожидает множество ретроградов. Рассказываем, какие именно планеты войдут в свою обратную фазу.

Что такое ретроградность планет

Ретрогорадность планет — это оптическая иллюзия, когда с Земли кажется, будто планета движется вспять. Фото © «Шедеврум»

Планеты становятся ретроградными, когда Земля начинает опережать их в своём движении по орбите. В это время кажется, что планеты движутся в направлении, обратном движению Солнца, Луны и собственно Земли. У каждой планеты есть определённый период, в который она становится ретроградом. Это время может продолжаться от пары недель до полугода.

На самом деле планеты сохраняют свой обычный вектор движения. Ретроградность — это оптическая иллюзия, которую можно наблюдать только с Земли. Но астрологи уверены: каждая планета приносит человечеству ряд проблем, когда вступает в свой ретроградный период.

Когда ретроградный Меркурий в 2025 году

Ретроградный Меркурий порадует нас в 2025 году три раза: весной, летом и поздней осенью. Фото © «Шедеврум»

Начало года Змеи пройдёт относительно спокойно, но уже весной начнутся проблемы. Меркурий входит в ретроградную фазу обычно три или четыре раза в год. Первый раз за 2025 год ретроградный Меркурий начнётся 14 марта и продлится до 7 апреля в знаке зодиака Овен. Следующий ретро-период у планеты начнётся 18 июля и закончится 11 августа в знаке зодиака Лев. И последний ретроградный Меркурий 2025 года пройдёт с 9 по 29 ноября в двух знаках зодиака: сначала это созвездие Скорпиона, потом — Стрельца.

Меркурий в астрологии контролирует разные сферы человеческой жизни. В первую очередь заправляет интеллектуальными способностями человека: это строение мозга, особенности мышления и речи, а также способности к изучению языков. Кроме того, Меркурий является покровителем путешествий и торговли.

Меркурий управляет двумя знаками зодиака — это Близнецы и Дева. Оба знака достаточно любопытны и прилагают множество усилий к развитию своих умственных способностей. Но ретроградное движение планеты может достаточно сильно сказаться на их самочувствии.

Когда ретроградный Марс в 2025 году

В следующий раз Красная планета повернёт вспять 7 декабря. Фото © «Шедеврум»

Первый ретроградный Марс – 2025 продолжается с 6 декабря прошлого года. Последний день ретрограда — это 24 февраля. Во второй раз Красная планета начнёт ретроградить 7 декабря 2025-го и будет находиться в фазе обратного движения до 25 февраля 2026 года.

Марс в астрологии ассоциируется с агрессией, самоутверждением, импульсивностью, активностью, отвагой и боевым настроем. Марс — покровитель войн, соревновательного спорта и в принципе физической активности. Решительность, амбициозные проекты и готовность к риску — это тоже про Красную планету.

Астрологи утверждают, что Марс покровительствует знакам зодиака Овен и Скорпион. А ретроградный период Красной планеты именно эти знаки зодиака особенно остро чувствуют, так, для них увеличивается риск попасть в серьёзные конфликты.

Когда ретроградный Сатурн в 2025 году

Ретроградный Сатурн поджидает нас с июля по ноябрь. Козерог и Водолей — это знаки зодиака, на которые он повлияет особенно сильно. Фото © «Шедеврум»

Ретроградный период этой планеты достаточно долгий. В 2025 году ретроград Сатурна продлится с 13 июля по 28 ноября. В это время особенно активизируются все сферы жизни, связанные с деньгами: это как рабочие проекты, которые сулят деньги, так и большие финансовые риски, например от действий мошенников.

В астрологии Сатурн — планета обязательств, рационального распределения времени, чувства долга, выдержки, ответственности и стойкости. Дисциплина, порядок, структурность и запреты тоже контролируются Сатурном. Те, у кого эта планета встречается в натальной карте, обычно обладают строгим и стойким характером.

Из знаков зодиака Сатурн покровительствует Козерогу и Водолею. Ретроградное движение этой планеты будет сильно влиять на этих представителей зодиакального круга.

Когда ретроградный Нептун в 2025 году

Ретроградный Нептун ждёт нас с июля по декабрь. Это особенно отразится на Рыбах по гороскопу. Фото © «Шедеврум»

Период ретроградного Нептуна в 2025 году продлится с 5 июля по 10 декабря. Многие знаки зодиака могут почувствовать непонятные мистические переживания, так как именно с мистикой связано значение этой планеты.

Астрология считает, что Нептун управляет магией, паранормальными явлениями, сновидениями, иллюзиями, воображением и творческими способностями. Ещё со времён Древней Греции светило также было планетой воды и покровительствовало мореходам.

В астрологии Нептун является планетой знака зодиака Рыбы. Те, кто родился под влиянием этого созвездия, особенно сильно почувствуют ретроградное движение Нептуна.

Когда ретроградный Уран в 2025 году

Ретроградный Уран мы сможем наблюдать два раза за 2025 год: в январе и с ноября по декабрь. Фото © «Шедеврум»

Уран порадует нас своей ретроградностью в первый месяц 2025 года. Ретроградное движение планеты запланировано с 1 по 30 января. Второй раз Уран решит поретроградить 6 ноября, а закончится этот период 6 декабря.

Уран является в астрологии покровителем таких качеств, как импульсивность и внезапность. Эта планета контролирует значительные перемены в жизни человека и всего общества, неожиданные события, провалы, невероятные, непредсказуемые успехи и преодоление любых запретов и ограничений. Кроме того, Уран покровительствует всевозможным аутсайдерам.

Уран управляет одним знаком зодиака — Водолеем. В его ретроградный период данные представители зодиакального круга сталкиваются с небольшими проблемами и сильно чувствуют на себе влияние обратного движения планеты.

Когда ретроградный Юпитер в 2025 году

Ретроградный Юпитер тоже произойдёт два раза в год. В первый раз — в январе и феврале, потом в ноябре и декабре. Фото © «Шедеврум»

В 2025 году у Юпитера два ретроградных периода. Первый из них начнётся 1 января и закончится 4 февраля. Второй случится 11 ноября и продлится до 14 декабря. В это время можно ожидать от себя медлительности, а некоторые знаки зодиака и вовсе почувствуют полосу неудач.

Юпитер в астрологии — это планета, которая символизирует мощь, удачу и процветание. Юпитер в вашей натальной карте может склонять к авантюризму, поиску нестандартных решений проблем и сильнейшему оптимизму. Кроме того, Юпитер всегда предлагает нам условия для роста и развития, а также способствует успешным философским поискам.

Юпитер покровительствует Стрельцам и Рыбам. Именно у этих знаков зодиака во время его ретроградного движения могут начаться небольшие проблемы.

Когда ретроградная Венера в 2025 году

Ретроградная Венера ждёт нас с марта по апрель. Тельцы и Весы окажутся под сильным влиянием этой планеты. Фото © «Шедеврум»

Венера в 2025 году будет ретроградить со 2 марта до 13 апреля. Это период, когда наиболее уязвимой оказывается чувственная сфера: знаки зодиака, находящиеся под её покровительством, могут столкнуться с тем, что в ретроград главенствующей планеты их будет очень легко расстроить.

Венера традиционно ассоциируется в астрологии с нежностью, красотой, чувственностью, эстетикой, внутренней гармонией и романтическим подходом к жизни. Самые привлекательные люди в вашей жизни, скорее всего, находятся под защитой Венеры. Также планета любит яркие чувственные удовольствия.

Венера покровительствует самым романтичным знакам зодиака — Весам и Тельцу. Именно для них её ретроградный период будет тяжёлым. Вам надо быть как можно более осторожными, если партнёр принадлежит к одному из этих знаков зодиака: в Венерин ретроград их очень легко обидеть.

Осведомлённость о периодах ретроградности планет в 2025 году важна, поскольку это позволяет нам более осознанно подходить к планированию и принятию решений в определённые периоды. Заранее зная о ретроградности того или иного небесного тела, мы можем минимизировать потенциальные негативные последствия, что в конечном итоге способствует более продуктивному взаимодействию человека с энергиями космоса.

Авторы Анна Волкова