Готовы выслушать и поддержать: Названы самые чуткие знаки зодиака
Астролог Звёздная: Раки — самые чуткие знаки зодиака
Раки — самые чуткие знаки зодиака, готовые выслушать и поддержать человека в трудную минуту. А ещё они отличаются привязанностью к близким, уверена астролог Агата Звёздная. В её топ также вошли загадочные Скорпионы, интуиция которых позволяет угадывать настроение окружающих.
Рыбы, как отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня», могут впитывать чувства других людей. Впрочем, и Телец способен точно распознать чужие эмоции, чтобы создать гармоничные связи с друзьями и родственниками. Наконец, топ по чуткости замыкают Девы. Они, по словам мистика, всегда готовы прийти на помощь.
Ранее шаманка раскрыла, какие цвета принесут удачу в марте 2025 года. Цвет одежды и аксессуаров напрямую влияет на нашу жизнь, уверена мистик. Кроме того, Life.ru выяснил, у каких знаков зодиака после парада планет 28 февраля начнётся череда кармических уроков.
freepik / pikisuperstar