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27 февраля, 12:11

Готовы выслушать и поддержать: Названы самые чуткие знаки зодиака

Астролог Звёздная: Раки — самые чуткие знаки зодиака

Раки — самые чуткие знаки зодиака, готовые выслушать и поддержать человека в трудную минуту. А ещё они отличаются привязанностью к близким, уверена астролог Агата Звёздная. В её топ также вошли загадочные Скорпионы, интуиция которых позволяет угадывать настроение окружающих.

Рыбы, как отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня», могут впитывать чувства других людей. Впрочем, и Телец способен точно распознать чужие эмоции, чтобы создать гармоничные связи с друзьями и родственниками. Наконец, топ по чуткости замыкают Девы. Они, по словам мистика, всегда готовы прийти на помощь.

Марс выходит из ретроградной фазы — какие опасности ждут знаки зодиака в конце февраля
Марс выходит из ретроградной фазы — какие опасности ждут знаки зодиака в конце февраля

Ранее шаманка раскрыла, какие цвета принесут удачу в марте 2025 года. Цвет одежды и аксессуаров напрямую влияет на нашу жизнь, уверена мистик. Кроме того, Life.ru выяснил, у каких знаков зодиака после парада планет 28 февраля начнётся череда кармических уроков.

Главные по стилю: Названы знаки зодиака, которые умудряются выглядеть с иголочки всегда и везде
Главные по стилю: Названы знаки зодиака, которые умудряются выглядеть с иголочки всегда и везде
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freepik / pikisuperstar

Борис Эльфанд
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