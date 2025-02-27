Готовы выслушать и поддержать: Названы самые чуткие знаки зодиака

Раки — самые чуткие знаки зодиака, готовые выслушать и поддержать человека в трудную минуту. А ещё они отличаются привязанностью к близким, уверена астролог Агата Звёздная. В её топ также вошли загадочные Скорпионы, интуиция которых позволяет угадывать настроение окружающих.

Рыбы, как отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня», могут впитывать чувства других людей. Впрочем, и Телец способен точно распознать чужие эмоции, чтобы создать гармоничные связи с друзьями и родственниками. Наконец, топ по чуткости замыкают Девы. Они, по словам мистика, всегда готовы прийти на помощь.