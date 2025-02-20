Главные по стилю: Названы знаки зодиака, которые умудряются выглядеть с иголочки всегда и везде

Кажется, стиль — это либо врождённый талант, либо бесконечные поиски себя в бескрайних рядах магазинов. Однако астрология уверена: есть знаки зодиака, которым достаточно просто жить, чтобы выглядеть с иголочки. У кого в гороскопе прописаны тяга к красоте и умение чувствовать стиль на уровне ДНК?

Знак зодиака Телец: стабильность, комфорт, дорогой вкус

Кто из знаков зодиака рождается с безупречным чувством стиля. Фото © Freepik / marymarkevich, rawpixel.com

Телец — это тот человек, который однажды находит свой идеальный стиль и больше не предаёт его. Эксперименты? Не в этот раз. Резкие смены образа? Оставьте это для других. Если человек со знаком зодиака Телец полюбил благородную классику с нотками сдержанной роскоши, то так и будет ходить, но каждый раз выглядя безупречно. Эти люди не гонятся за трендами, но они безошибочно знают, какие вещи будут актуальны всегда. Их гардероб — инвестиция: качественные ткани, идеальный крой, благородные оттенки. Телец по гороскопу скорее купит одно безупречное пальто, чем десять вещей, которые через сезон потеряют форму. А ещё они умеют носить одежду так, что даже самый простой образ на них смотрится дорого.

Знак зодиака Весы: мода — их второе имя

Эти знаки зодиака никогда не ошибаются в выборе образа. Фото © Freepik / senivpetro, rawpixel.com

Весы способны за секунды уловить тренды и вписать их в свою эстетику так, что они будут выглядеть не просто модно, а утончённо. Их стиль — это тонкий баланс между элегантностью и современными веяниями. Представители этого знака зодиака могут одинаково хорошо смотреться и в минималистичных образах, и в сложных, многослойных сочетаниях. «При этом для Весов важно чужое мнение, поэтому их стиль — это совокупность своих взглядов и мнений других», — отмечает астролог Ольга Мазур. Они ловко комбинируют собственные предпочтения с мнением людей вокруг, создавая стиль, который восхищает. В арсенале Весов — чувство гармонии и безупречное понимание того, как составить образ, который вызовет восторг. Они могут менять гардероб так же легко, как настроение, но всегда выглядят так, будто сошли с обложки журнала.

Знак зодиака Рак: интуиция как главный стилист

Как астрология влияет на вкус и стиль: мнение эксперта. Фото © Freepik / lookstudio, rawpixel.com

Ракам по гороскопу не нужен стилист — главный советчик живёт у них внутри. Луна, которая управляет этим знаком зодиака, наделила их не только эмоциональностью, но и феноменальной способностью чувствовать эстетику. Они не гонятся за модой, но угадывают её тренды заранее. Одежда для Раков — это не просто вещи, а способ выразить себя. Представители этого знака зодиака подбирают гардероб так, чтобы в нём было уютно, комфортно и красиво. Их стиль — это сочетание классики, лёгкой романтики и почти мистического понимания, что именно будет уместно в любой ситуации. Раки могут сделать акцент на деталях, которые другим и в голову не придут, и выглядеть так, словно всегда знали, что этот образ — идеальный.

Вопрос, который остаётся открытым

Три знака зодиака, которые чувствуют моду на интуитивном уровне. Фото © Freepik