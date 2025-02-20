Кому хорошо в понедельник, а кому — в пятницу: Счастливые дни недели для всех знаков зодиака

Астрология утверждает: гороскоп определяет не только вашу судьбу, но и характер. Суровые будни не станут помехой, если текущий день недели является покровителем вашего знака зодиака. Есть сутки, особенно удачные для Овнов, есть дни, которые благоволят Водолеям. Это выяснили ещё астрологи Древней Греции. На один день недели может приходиться несколько знаков зодиака, и это отличный способ объединиться по данному признаку, если сегодня вы чувствуете себя лучше коллег. В материале расскажем, каким знакам зодиака благоволит каждый день недели.

Кому по знаку зодиака подходит понедельник

Понедельник — не день-бездельник, это важный кармический период под управлением Луны. Фото © «Шедеврум»

Понедельником управляет Луна, естественный спутник Земли. Поэтому для многих это такой тяжёлый день. Под покровительством небесного светила находятся те, кто по гороскопу Рак. Луна в астрологии отвечает за интуицию, эмоциональную сферу и богатый внутренний мир. Изменения в положении Луны особенно сильно сказываются на рождённых под знаком Рака. Понедельник, день Луны, дарит им душевную свободу и спокойствие.

Кому по знаку зодиака подходит вторник

Вторник — воинственный день. Под руководством такой планеты он находится. Фото © «Шедеврум»

Вторник — это день с сильной энергией планеты Марс. Под покровительством этого небесного тела находятся два знака зодиака. Если вы Овен по гороскопу, то влиянию Красной планеты вы больше подвержены, так как рождённые под знаком Скорпиона имеют ещё одного небесного покровителя: Плутон. Марс — это планета бурной, деятельной энергии. В первую очередь она помогает своим подопечным, Овнам по гороскопу. Но и те, кто появился на свет под знаком зодиака Скорпион, по вторникам чувствуют себя достаточно активно. Блистайте, это ваш день, именно по вторникам вы готовы на свершения!

Кому по знаку зодиака подходит среда

Среда — хороший день для переговоров и торговли. Она находится под кармическим влиянием Меркурия. Фото © «Шедеврум»

Среда может «похвастаться» сильной энергией планеты Меркурий. Этот обитатель Солнечной системы назван в честь древнеримского бога «договорнячков» и торговли. Римский бог Меркурий славился своим быстрым бегом, у него даже были специальные крылатые башмачки, чтобы мчаться по воздуху. Планета не отстаёт: она самая быстрая в Солнечной системе. Под влиянием Меркурия находятся такие знаки зодиака, как Дева и Близнецы. Поэтому среда для представителей этих двух знаков будет особенно приятной. Для рождённых под знаком Близнецов этот день — шанс проявить свою эксцентричную натуру, а для более строгих и педантичных Дев по гороскопу — отличная дата для отдыха и приятного общения как с коллегами, так и с друзьями.

Кому по знаку зодиака подходит четверг

Четверг — день силы и мощи. В основном для этих знаков зодиака. Фото © «Шедеврум»

Четверг — день Юпитера, планеты, названной в честь главы древнеримского пантеона. Это был бог-громовержец, покровитель дневного неба и солнечного света. Наиболее благоприятны четверги для тех, кто по гороскопу Стрелец. А ещё это отличный день для тех, кто рождён под знаком зодиака Рыбы. Можно сказать, что это действительно «рыбный день». Кроме шуток, Юпитер — планета мощи, силы, правды и мира. Если по гороскопу вы Стрелец или Рыбы, ожидайте от этого дня недели особенных успехов. Именно сегодня ваш авторитет растёт на глазах.

Кому по знаку зодиака подходит пятница

Пятница — нежный день, наполненный женственной энергией. Фото © «Шедеврум»

В Древнем Риме пятницу называли Veneris dies, что в переводе с латыни означает «день Венеры». Эта богиня считалась покровительницей дня, наделяя его женской энергией. В пятницу женщинам нельзя было работать, а весь день они посвящали отдыху и уходу за собой. Венера для древних римлян — прежде всего богиня любви. Поэтому она является покровительницей двух самых любвеобильных знаков зодиака. За любовь к другим отвечает знак зодиака Телец, за любовь к себе — Весы. Если по гороскопу вы кто-то из этих знаков, то наверняка не раз замечали, как легко проходит для вас пятница.

Кому по знаку зодиака подходит суббота

Суббота — день землепашцев, виноградарей и садоводов. Так решила управляющая им планета. Фото © «Шедеврум»

Суббота находится под покровительством планеты Сатурн. Этого жителя Солнечной системы античные астрономы назвали в честь древнеримского бога земледелия. Сатурн выступал в роли отца Юпитера и покровительствовал крестьянам, садоводам, виноградарям и другим работникам сельскохозяйственного труда. В мире знаков зодиака Сатурн благоволит тем, кто по гороскопу Козерог, а также Водолеям. Вы уже знаете, к чему мы клоним. Именно поэтому суббота для рождённых под знаком зодиака Козерог — особенный день. Это не только выходной с возможностью отоспаться, но и время великих свершений. Особенно хорошо по субботам Козерогам-дачникам. Водолеи по гороскопу тоже в субботу не теряют зря времени: в этот день они устраивают лучшие праздники и отдыхают «на всю катушку».

Кому по знаку зодиака подходит воскресенье

Воскресенье — царственный день, наполненный счастьем и радостью. Фото © «Шедеврум»

Воскресенье — это день недели, в который воскрес Иисус Христос. Покровителем воскресенья является звезда, которая находится в центре нашей системы. Солнце — это царь всех планет, подобно тому, как лев является царём зверей. Естественно, под покровительством звезды находится такой царственный знак зодиака, как Лев. Солнце в астрологии наделяет людей энергией, помогает радоваться жизни и чувствовать большое счастье. Яркая харизма представителей знака зодиака Лев вместе с недюжинными лидерскими качествами — это как раз заслуга звезды по имени Солнце. Если вы Лев по гороскопу, воскресенье — ваш день. Именно эта часть выходных приносит вам наибольшее умиротворение и радость.