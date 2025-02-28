Вы были правы, это инопланетяне: 5 причин, по которым египетские пирамиды не могли построить люди

Под 23 метрами камней, пепла и прочей грязи в конце февраля 2025 года шотландский археолог Пирс Литерланд нашёл очередную гробницу легендарного Тутмоса II, мужа Хатшепсут, знаменитой женщины-фараона, получившей этот титул как раз после смерти обладателя гробницы. Это захоронение выглядит так, будто его действительно построили люди. Но насчёт того, кто построил знаменитые египетские пирамиды, споры не утихают десятилетиями.

Пирамиды Гизы, комплекс из нескольких каменных треугольников высотой до 150 метров и такой же огромной скульптуры сфинкса, выглядят слишком уж масштабно. Более того — построить нечто подобное сложно даже в наше время: не каждый подъёмный кран сможет переместить хотя бы на полметра многокилограммовые блоки, из которых состоят эти строения. Неужели мы действительно живём во вселенной серии игр Mass Effect и пирамиды построили инопланетяне? Или хотя бы поделились с древними египтянами лайфхаками, на основе которых те разработали уже собственные технологии? Доказательства в пользу этой версии приводим в материале.

Огромные строительные блоки

Пирамиды Гизы построены из известняковых блоков более метра в ширину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / CK-TravelPhotos

Материал, из которого построены пирамиды, — это известняковые блоки. Они не просто большие, они огромные. Размер блоков для пирамиды Хеопса — это две трети человеческого роста. А теперь представьте себе, что таких блоков требовались сотни, если не тысячи. Как их транспортировать? Переносить вдвоём по одному? В таком случае пирамиды строили бы до 2025 года, и даже в этом случае они бы остались «недостроем». Волочить по пустыне? Но как? Какого размера должны быть санки, чтобы такой массив блоков просто не утонул в песке?

Учёные делятся наиболее вероятной версией транспортировки: по воде. Это имеет смысл, но технологии, которые применялись, поражают воображение. Для перемещения строительного материала египтяне использовали разливы Нила, потому что могли управлять водными потоками этой реки. Они придумали технологию сами или же им кто-то помог? Ясно одно: если пирамиды строили люди, то это были не рабы, а рабочие, получающие достаточно большое жалование, отпуск по уходу за женой, если та болела, и макияж для защиты от солнца. Это можно прочитать в древнеегипетских документах.

Точность обработки камня

Известняковые блоки обработаны в пирамидах так, что идеально присоединяются друг к другу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / N Mrtgh

Отдельного внимания заслуживает точность, с которой были обработаны строительные блоки для пирамид. Да, известняк — мягкий и податливый материал, в принципе, его можно было бы распилить обычной двуручной пилой. Но Древний Египет — цивилизация медного века. Медь — достаточно мягкий металл. Медный меч вполне мог отрубить незадачливому воину руку, но могла ли распилить известняк медная пила? Это большой вопрос. При этом блоки для пирамид — идеальной геометрической формы, они подогнаны друг к другу с такой точностью, что строения смогли простоять не просто несколько сотен лет, а больше нескольких тысяч! Действительно ли у настолько древней цивилизации были орудия труда, способные на столь точную обработку камня, пусть даже и податливого известняка?

До сих пор неясная цель постройки

Да, в пирамидах хоронили фараонов, но это не единственный смысл их постройки. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlexAnton

Все думают, что пирамиды — это гробницы фараонов, но, как оказалось, это ещё один миф. Да, в пирамидах лежали мумии величайших правителей Древнего Египта, но это не единственный смысл их постройки. Для древних египтян пирамиды были символом первородного холма, с которого началось сотворение мира. Их постройка несла в себе смысл возвращения миру гармонии. Но есть и другие версии. Для того чтобы получше понять одну из них, нужно всего лишь заглянуть внутрь самой знаменитой пирамиды в мире — Хеопса. В разрезе она представляет собой огромный каменный массив с невероятно толстыми стенами, в центре которого находится тонкий коридор, ведущий в маленькую комнату, то есть усыпальницу фараона. Возможно, пирамиды — это бункеры древних цивилизаций? Об этом свидетельствует толщина стен. Внутри такой постройки точно можно было спрятаться от любого взрыва. Более того, известняк — единственный материал, который обладает защитой от радиации. Возможно, древние египтяне оказались невольно втянуты в межпланетную войну?

Странный внешний вид египетских богов

Женщина-кошка, мужчина-шакал, зелёный человечек — да, это всё боги древних египтян. Фото © «Шедеврум»

Пантеон египетских богов включал в себя множество странных и непривычных на вид существ. Это бог мумификации Анубис, мужчина с головой шакала; богиня радости Бастет, женщина с головой кошки; двуполый бог-демиург Амон, который был и мужчиной, и женщиной, оба тела с головами лягушки, а также защитница мёртвых —богиня Нут в виде огромной женщины-неба, раскинувшейся над землёй.

Можно списать всех этих странных персонажей на животные культы и буйную фантазию древних египтян, но вдруг художники эпохи Царств рисовали то, что действительно видели собственными глазами? Например, бог солнца Ра, мужчина с головой сокола, изображался с необычным «головным убором». Им был солнечный диск прямо над головой. А что, если это был реально существовавший представитель некоей гуманоидной расы, носящий на голове что-то вроде мини-звезды? Тем более возникновение, к примеру, микроскопических чёрных дыр возможно даже в Большом адронном коллайдере.

Связь расположения пирамид с поясом Ориона

Пирамиды были построены так, чтобы напоминать звёзды пояса Ориона. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pike-28

Учёные выяснили, что расположение пирамид Гизы — это точная копия расположения звёзд в поясе Ориона. По официальной версии, древние египтяне поклонялись этому созвездию: оно было одним из немногих, которое они могли разглядеть на ночном небе. А сам пояс ассоциировался у них с богом Осирисом, правителем загробного мира, символом жизни, смерти и возрождения. Кстати, Осирис на всех фресках изображён с кожей зелёного цвета — ещё один «плюсик в карму» теории о «зелёных человечках». Возможно, пирамиды служили неким комплексом связи с внеземными цивилизациями. Может быть, Осирис — это реально существовавший гуманоид, который прилетел на Землю как раз с одной из планет пояса Ориона.