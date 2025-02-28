Какие тайны скрывает самая мистическая советская часть, где бойцов учили читать мысли

Представьте, что вы попали на военную базу, где солдаты не стреляют, не маршируют и не копают окопы. Вместо этого они сидят в позе лотоса, концентрируются на фотографиях и пытаются силой мысли повлиять на людей за тысячи километров. Фантастика? Нет, это было реальностью советской воинской части 10003 — самого загадочного подразделения СССР.

Суперсолдаты из секретных лабораторий

Суперсолдаты на службе у Генштаба: тайны военной части 10003. Фото © «Шедеврум»

В начале 80-х, когда холодная война была в самом разгаре, советское руководство решило пойти на крайне необычный шаг. В системе Генштаба появилось подразделение, которому поручили не самую обычную задачу — изучать и развивать экстрасенсорные способности у военных. И это не байки из Интернета — в/ч 10003 действительно существовала и занималась вещами, которые сегодня многие считают шарлатанством.

Чего же хотели добиться военные?

Чего же хотели добиться военные? Ответ прост — создать суперлюдей. Бойцов, которые могли бы видеть сквозь стены, читать чужие мысли и воздействовать на противника на расстоянии. Звучит как сюжет для голливудского блокбастера, но именно этим и занимались серьёзные люди в погонах.

От Востока до Запада: охота за тайными знаниями

Как советские военные ловили преступников с помощью телепатии. Фото © «Шедеврум»

Для обучения своих необычных кадров военные якобы не гнушались никакими источниками. Они изучали практики из йоги, тибетские медитации, шаманские техники и даже европейский оккультизм. Всё, что могло помочь превратить обычного солдата в экстрасенса, бралось на вооружение. Особый интерес вызывали техники изменения сознания. Специалисты части 10003 были уверены — если человека ввести в определённое состояние, его возможности многократно возрастут. Можно быстрее бегать, лучше стрелять, запоминать огромные объёмы информации и даже чувствовать, что происходит за тысячи километров.

Реальные дела: когда экстрасенсы ловили преступников

Самое удивительное, что некоторые операции с участием сотрудников в/ч 10003 действительно увенчались успехом. Вот пара случаев, которые заставляют задуматься. Лето 1990 года. Двое дезертиров с оружием скрываются где-то на территории Германии. Обычные методы поиска не дают результатов. И тут к делу подключаются военные экстрасенсы. Они берут фотографии беглецов и начинают... отправлять им мысленные команды. Сдаваться? Нет, это было бы слишком просто. Экстрасенсы приказали солдатам выйти на определённую дорогу и попытаться поймать автобус. И что вы думаете? Именно там их и задержали!

А вот ещё один случай

Экстрасенсы в погонах: неизвестные страницы истории СССР. Фото © «Шедеврум»

При расследовании ограбления военного склада в Грузии командир части 10003 просто записал несколько номеров, которые пришли ему в голову. Эти цифры оказались личными номерами солдат, причастных к краже. Совпадение? Возможно. Но таких совпадений в истории части было немало.

Что стоит за успехами экстрасенсов из части 10003

Мы не спешим записываться в ряды верящих в паранормальное. Скорее всего, часть успехов военных экстрасенсов можно объяснить психологическими феноменами, о которых тогда мало знали. Например, интуиция опытного следователя часто основана на подсознательном анализе мельчайших деталей, которые сознание не успевает обработать. А возможно, всё дело в эффекте плацебо. Если человек верит, что обладает сверхспособностями, он действительно начинает замечать то, что раньше проходило мимо его внимания.

Как это работает сегодня?

Мистика на службе Родине: секретные разработки Советской армии. Фото © «Шедеврум»

В современной России существуют ли подобные программы? Официально — вряд ли. Но никто не удивится, если где-то в недрах спецслужб до сих пор проводят эксперименты с изменённым состоянием сознания и необычными способностями человека. В конце концов, история в/ч 10003 показывает, что даже самые консервативные структуры иногда готовы экспериментировать с тем, что находится за гранью общепринятого. И кто знает, может быть, экстрасенсы в погонах до сих пор стоят на страже нашей безопасности? А может, они сейчас читают ваши мысли...