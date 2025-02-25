Великий пост 2025: Календарь питания и сухоядное меню на каждый день Великий пост в 2025 году начнётся 3 марта. Что можно и что нельзя употреблять в пост, какие есть правила для православных в Великий пост, подробный календарь питания от Life.ru. 25 февраля, 13:03 Великий пост 2025: когда будет, сколько продлится и что нельзя есть. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Sayfutdinov

Великий пост — это время, предшествующее главному празднику в христианской традиции. Примерно за месяц до Пасхи, праздника Воскресения Христова, православные начинают самый жёсткий пост в году. Великий пост называется так не только потому, что он длится целых 47 дней, но и потому, что диета во время этого поста подразумевает ряд суровых ограничений. Такая аскетическая практика должна укрепить дух христиан и спасти от пагубных соблазнов. В материале расскажем, что ещё необходимо знать о Великом посте 2025, сколько продлится, что можно и нельзя есть, а также как правильно молиться.

Великий пост 2025: Когда начинается и заканчивается

Великий пост в 2025 году продлится 47 дней, как и каждый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

В 2025 году начало Великого поста назначено на 3 марта. А закончится Святая Четыредесятница 19 апреля. Это ровно 47 дней, именно столько, сколько должен длиться Великий пост, так было заведено ещё отцами церкви, а может быть, и самими апостолами. Достоверно это неизвестно, но зато мы знаем об аскетической практике самого Сына Божьего в иудейской пустыне.

Смысл Великого поста — повторить подвиг Иисуса Христа, который на 40 дней удалился в пустыню поститься и молиться. К посту примыкает также и Страстная седмица. Это неделя страданий, которая символизирует всё, что Христу и его сподвижникам пришлось пережить за неделю до его казни и воскрешения. Итого получается, что из солидарности с Иисусом Христом верующие постятся столько же, сколько он сам, плюс семь дней, в которые решалась судьба его и всего христианства.

Как подготовиться к Великому посту в 2025

Самое главное, что надо сделать к Великому посту: соблюсти Сырную седмицу и купить витамины, особенно B12. Фото © Freepik / benzoix

Наши предки не были тёмными и прекрасно знали, что резкий переход к растительной пище с мясной диеты — это плохая идея. Поэтому в сами православные каноны Великого поста вписан более-менее плавный переход к растительной диете. Так, Масленичная неделя по-церковному называется Сырной седмицей. Это значит, что на Масленицу мы на самом деле не должны есть мясо — только сыр с другими молочными продуктами, яйца и рыбу. За Масленичную неделю организм должен немного привыкнуть к исключению мяса из рациона и не сильно «ругать» вас, когда Великий пост начнётся в полную силу. Тем не менее можно воспользоваться и дополнительными рекомендациями насчёт того, как пережить Великий пост 2025.

Для того, чтобы подготовиться к посту, нужно чётко спланировать рацион на весь период с 3 марта по 19 апреля. Заранее решите, какие блюда вы будете каждый день есть и что вам лучше сделать, чтобы они не были одинаковыми. Узнайте, какие микроэлементы из животной пищи вы можете компенсировать определёнными растительными продуктами. Например, железо можно найти в шпинате, белок — в бобовых, а в брокколи — кальций. Как только поняли, что с меню на сорок дней всё в порядке, посвятите свой разум молитвам и добрым делам. А ещё запаситесь хорошим комплексом витаминов, который обязательно должен включать в себя B12. Во время Великого поста 2025 вы отказываетесь от любой животной пищи, поэтому именно такого витамина становится в нашем организме предельно мало, что может спровоцировать анемию.

Питание в Великий пост 2025: что можно и нельзя есть

В Великий пост 2025 на столе не должно быть ничего скоромного. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena M. Tarasova

Главное правило Великого поста: отказаться от всего скоромного на вашем столе. Скоромным православная церковь называет всё, что запрещено её правилами, а в периоды постов так называется запретная еда. В нашем случае это продукты животного происхождения. Ближайшие аналоги — это, пожалуй, харам у мусульман и трейф у иудеев. В Великий пост 2025 следует исключить любые виды мяса, рыбу, молочные продукты и яйца. Морепродуктов это, естественно, тоже касается. Но это ещё не всё: иногда в пост запрещается подвергать пищу термической обработке, готовить на растительном масле и пить вино. Вообще у Великого поста есть несколько степеней строгости. Расскажем о них подробнее.

Сухоядение. Это самая строгая степень Великого поста 2025. Можно есть только холодную пищу без масла, например хлеб, овощи (свежие, сушёные, квашеные), фрукты и орехи.

Варение без елея. Это более щадящий пост. Допускается горячая пища, но готовить её надо без масла.

Разрешение на вино и елей. Это настоящее раздолье. Можно готовить пищу с маслом и пить немного вина.

Разрешение на рыбу. Во время поста таких дней три. Это Благовещение Богородицы, Вербное воскресенье и Лазарева суббота. На самом деле можно считать, что это два с половиной дня, так как на Лазареву субботу можно есть только икру.

Сухоядение обычно соблюдают в первую неделю Великого поста 2025, а потом в монастырях оно практикуется по понедельникам, средам и пятницам, выпавшим на эти 47 дней, а мирянам рекомендуют «сухоядить» на шестую неделю Великого поста так же, как в монастырях весь пост. Холодная пища без масла — ваше меню и на последнюю неделю, причём в последний день надо отказаться от пищи вообще. Разрешение на вино и елей мы получаем перед Благовещением, а варение без елея — повседневная практика Великого поста.

Календарь питания на Великий пост 2025

С этим календарём вы точно будете знать, когда на Великий пост сухоядные дни, а когда разрешены вино и елей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Okrasiuk

Итак, Великий пост 2025 начался. Ваши действия следующие: с 3 по 10 марта практикуется сухоядение, то есть едим холодную пищу без масла, квашеную капусту, овощи, фрукты, орехи и так далее;

с 10 марта по 12 апреля начинается обычный период Великого поста: по понедельникам, среда и пятницам — сухоядение; горячая пища без масла, например овощи на пару, — по вторникам и четвергам. По субботам и воскресеньям можно позволить себе горячую пищу с маслом и немного вина. Подходящие дни, чтобы «помучиться» над брокколи в панировке. Исключение — суббота Страстной седмицы, последней недели поста. Это 19 апреля, и данный день мы проведём вообще без еды;

с 12 по 18 апреля снова придётся есть холодную пищу без масла. Перед Благовещением, 6 апреля, едим горячую пищу с маслом и пьём вино, а 7 апреля можно порадовать себя рыбой. 13 апреля наступает Вербное воскресенье — и нам снова можно полакомиться рыбкой. Лазарева суббота — это как раз 12 апреля, и сегодня можно будет позволить себе немного икры.

Важный момент: по будням в Великий пост 2025 можно есть только один раз в день, вечером, а на выходных допустимо устроить себе праздник, то есть пообедать и поужинать.

Как проходит Великий пост

Великий пост 2025 состоит из трёх частей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mehes Daniel

В Великом посте насчитывается всего три этапа. На самом деле он начинается ещё 24 февраля, потому что Церковь считает Масленичную неделю частью поста. Сырная седмица — это подготовительный этап, во время которого мы привыкаем постепенно отказываться от животных продуктов. Второй этап поста — это Святая Четыредесятница, та самая часть, во время которой каждый верующий может представить себя на месте Христа, что сорок дней постился в пустыне в Иудее. Завершающий этап — Страстная седмица, период, который отмечает последние дни земной жизни Иисуса. Именно её придётся провести на холодной пище один раз в день, а в последний день перед Пасхой и вовсе поголодать.

Что можно и что нельзя делать в Великий пост 2025

На Великий пост 2025 многого нельзя: в клуб вы попадёте только после Пасхи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evannovostro

Вы уже догадались, но на время Великого поста действуют не только пищевые запреты. Православная церковь и на этот священный период разрешает некоторые действия, а некоторые строго запрещает. Сейчас расскажем подробнее, какие именно.

Что можно делать в Великий пост

Великий пост — это период, в который мы должны попытаться хотя бы на два процента уподобиться Иисусу Христу. Всем христианам известно, что пророк посвятил всю свою жизнь проповедованию Божьего учения и помощи другим людям. Именно так и должны себя вести с 3 марта по 19 апреля все верующие. Вот что разрешено в Великий пост: помогать другим людям;

каждое воскресенье ходить в церковь на литургию и молиться;

быть абсолютно честным с собой и с другими.

Чего нельзя делать в Великий пост

Естественно, во время Великого поста нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Но скоромной, то есть запретной, может быть не только еда, но и поступки и помыслы. Рассказываем, какие поступки с точки зрения Церкви считаются скоромными, вследствие чего она их запрещает. Нельзя устраивать вечеринки.

Нельзя пить спиртное и курить.

Нельзя вступать в конфликты, ссориться и устраивать потасовки.

Нельзя врать, желать ближнему плохого и завидовать.

Счастливого вам Великого поста и светлого праздника Пасхи! Теперь вы знаете, когда в апреле можно позволить себе рыбу, от каких продуктов нужно отказаться во время поста и как к нему подготовиться, если вы боитесь заболеть анемией из-за резкого отказа от животного белка. B12 — наше всё! А если вам интересно, почему так получилось, что Масленица и Сырная седмица — это две большие разницы, то читайте материал Life.ru на эту тему.

Авторы Любовь Свободная