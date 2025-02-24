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24 февраля, 12:00

Сырная седмица: Чем она отличается от Масленицы и что нельзя делать с 24 февраля по 3 марта

Сырная седмица — это православное название Масленицы. Почему праздничной неделе понадобилось два названия и что Церковь запрещает делать с 24 февраля по 3 марта? Рассказывает Life.ru.

С 24 февраля по 3 марта 2025 года в России празднуют Масленичную неделю. Но Масленица — это «светский» комплекс праздничных мероприятий, яркий фестиваль проводов зимы, традиции которого начали зарождаться ещё задолго до того, как святой князь Владимир крестил Русь в 988 году. У Русской православной церкви всегда был свой взгляд на эту неделю, и для глубоко верующих Сырная седмица — это последний шанс насладиться рыбой и молочными продуктами, потому что уже в начале марта будет Великий пост, во время которого православный люд целый месяц будет готовиться встречать Пасху. Напомним: Пасха — это праздник Светлого Христова Воскресения. Именно поэтому каждый год мы красим яйца и поздравляем друг друга словами «Христос воскресе». Что такое Сырная седмица и в чём её главные особенности, расскажем в материале.

Что такое Сырная седмица в православии

Сырная седмица — это Масленичная неделя, но в православии. Фото © Wikipedia / Борис Михайлович Кустодиев

Сырная седмица — это Масленичная неделя, но в православии. Фото © Wikipedia / Борис Михайлович Кустодиев

Для обычных прихожан Сырная седмица — это Масленица. Но для священнослужителей седмица — особое время. Во-первых, это последняя сплошная седмица перед Великим постом. Сплошной седмицей называется неделя, в которую не действуют строгие правила поста, так что христианам можно есть либо вообще всё (в рамках разумного), либо диета на данную неделю не такая строгая, как в постный период. В случае Сырной седмицы 2025 диета будет такой: можно есть сыр, молоко, прочие молочные продукты, яйца и рыбу. В православной традиции Масленичную неделю также называют Сыропустной, по аналогии с Мясопустной субботой. Если слово «мясопустная» означает, что можно есть мясо, то «сыропустная» — это как раз о немясных продуктах животного происхождения.

История Сырной седмицы

Сырная седмица появилась в Византийской империи. Фото © Wikipedia / Пьеро делла Франческа

Сырная седмица появилась в Византийской империи. Фото © Wikipedia / Пьеро делла Франческа

Традиция Сырной седмицы уходит корнями в первые годы существования Византийской империи. Примерно за сто лет до падения Константинополя, в 1453 году, православный историк церкви и поэт Никифор Каллист Ксанфопул описал историю и причины отказа от мяса на Сырную неделю. Подробную информацию можно почитать в Постной Триоди, серии книг, которыми определяются церковные каноны. Часть Триоди, которая нас интересует, — Синаксарь Сырной субботы. Из Синаксаря мы узнаём, что причина отказа от мяса в последнюю неделю перед Великим постом — военная. Император Византии Ираклий I, правивший Восточной Римской империей в VII веке, вёл изнурительную войну с персидским царём Хосровом II Парвизом. Это была очень сложная кампания, и Византия рисковала рядом провинций, так что Ираклий дал обет: не есть мяса в последнюю неделю перед Великим постом. В итоге византийцам удалось одержать победу над персами, а Церковь внесла обет Ираклия в Богослужебный устав.

Как проходит церковное богослужение на Сырную седмицу

Для Сырной седмицы в православии есть особое богослужение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Для Сырной седмицы в православии есть особое богослужение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Со времён Ираклия Богослужебный устав успел не раз поменяться. Но есть очень интересный момент: для православной церкви Сырная седмица — это период подготовки к Великому посту 2025. Это неделя серьёзной работы, и ни один из дней Масленицы праздником для Церкви не является. В богословских книгах о смысле Сырной седмицы пишется примерно это: преддверие покаяния, предпразднство воздержания, светлое предчувствие поста, седмица предочистительная.

Расскажем подробнее о том, какие именно службы проходят в церквях в каждый день Масленичной недели. В Сырную седмицу 2025 в церквях поют песнопения из Постной Триоди. Содержание этих песнопений помимо прославления Господа направлено на то, чтобы объяснить верующим преимущества строгого поста. Православный пост — это полезное начинание не только для физического, но и для душевного здоровья. С помощью поста человек очищает себя от бесовских помыслов, а ещё вместе с постящимися пребывают ангелы, защищая христиан от соблазнов. В традиции Масленицы среда называется «Лакомка» и знаменует собой начало Широкой масленицы. А пятница — это «Тёщины вечёрки», праздник единения семьи. В эти же дни по церковной традиции в храмах проходят богослужения, похожие на те, что происходят уже на Великий пост. Прощёное воскресенье в народной традиции называется так неспроста — священники в этот день вспоминают первородный грех, изгнание из рая Адама и Евы, а вечером совершают Чин прощения.

Что можно делать в Сырную седмицу 2025

В Сырную седмицу можно делать многие вещи. Например, ходить в гости. Фото © Freepik / zinkevych

В Сырную седмицу можно делать многие вещи. Например, ходить в гости. Фото © Freepik / zinkevych

Так как жизнь наших предков была чётко регламентирована как церковными, так и народными правилами, есть ряд действий, которые в Сырную неделю 2025 совершать можно, а есть те, которые нельзя. Сейчас расскажем подробнее.

Убираться дома в Сырную седмицу можно, но только до среды. Дело в том, что Лакомка — это начало Широкой масленицы, а убираться можно только на Узкую. Ходить в гости к родственникам и друзьям можно, даже нужно. Принимать гостей у себя тоже можно, но с богато накрытым столом, а ключ программы тут, естественно, блины. По ряду источников, на Масленицу можно жениться, но мнения расходятся.

Чего нельзя делать в Сырную седмицу

В Сырную седмицу нельзя ссориться, как и в любую другую православную памятную дату. Фото © Freepik / Drazen Zigic

В Сырную седмицу нельзя ссориться, как и в любую другую православную памятную дату. Фото © Freepik / Drazen Zigic

В Сырную седмицу с 24 февраля по 3 марта, конечно, нельзя есть мясо. Эта неделя предназначена для того, чтобы подготовить вашу душу и организм к месяцу Великого поста, во время которого придётся питаться только растительной пищей. Так что, если соблюдаете пост, Сыропустную неделю лучше не игнорировать. Потом в Сырную седмицу нельзя ссориться, провоцировать конфликты, драться и ругаться матом. Блины ножом резать тоже нельзя — «расчленение» блина привлечёт в дом многочисленные беды. Оставаться в одиночестве и грустить противопоказано: Масленица должна проходить весело и общительно.

Сырная седмица 2025: народные приметы

Наши предки нашли множество примет на Сырную седмицу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Apanasenko

Наши предки нашли множество примет на Сырную седмицу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Apanasenko

Как считали наши предки, количество испечённых на Масленицу блинов будет равно количеству солнечных дней в этом году. Поэтому их старались испечь по максимуму. Первый блин традиционно отдают нищему, чтобы он смог помянуть своих погибших родных или близких. Ещё одна примета о блинах на Масленицу: если он получился ажурным и тонким, год будет лёгким. Если толстым — трудным. Что будет, если первый блин получился комом, неизвестно: наши предки пекли их на профессиональном уровне. Но если у молодой девушки пригорал первый блин, то это отгоняло от неё женихов. Также, если на Сырную седмицу с крыш свисают сосульки в большом количестве, — год будет богатым и урожайным.

Таким образом, мы поняли, что народная Масленица и церковная Сырная седмица — это не одно и то же, хоть они и проходят в одно и то же время. В 2025 году Сыропустную неделю стоит ожидать с 24 февраля по 3 марта. В православии эта неделя нужна для подготовки к Великому посту. А если вас интересуют масленичные гадания, то Life.ru недавно писал материал на эту тему.

Какие блины будут печь россияне на Масленицу? Названы три самых популярных рецепта
Какие блины будут печь россияне на Масленицу? Названы три самых популярных рецепта
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy

Анна Волкова
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