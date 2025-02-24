Сырная седмица: Чем она отличается от Масленицы и что нельзя делать с 24 февраля по 3 марта

С 24 февраля по 3 марта 2025 года в России празднуют Масленичную неделю. Но Масленица — это «светский» комплекс праздничных мероприятий, яркий фестиваль проводов зимы, традиции которого начали зарождаться ещё задолго до того, как святой князь Владимир крестил Русь в 988 году. У Русской православной церкви всегда был свой взгляд на эту неделю, и для глубоко верующих Сырная седмица — это последний шанс насладиться рыбой и молочными продуктами, потому что уже в начале марта будет Великий пост, во время которого православный люд целый месяц будет готовиться встречать Пасху. Напомним: Пасха — это праздник Светлого Христова Воскресения. Именно поэтому каждый год мы красим яйца и поздравляем друг друга словами «Христос воскресе». Что такое Сырная седмица и в чём её главные особенности, расскажем в материале.

Что такое Сырная седмица в православии

Сырная седмица — это Масленичная неделя, но в православии. Фото © Wikipedia / Борис Михайлович Кустодиев

Для обычных прихожан Сырная седмица — это Масленица. Но для священнослужителей седмица — особое время. Во-первых, это последняя сплошная седмица перед Великим постом. Сплошной седмицей называется неделя, в которую не действуют строгие правила поста, так что христианам можно есть либо вообще всё (в рамках разумного), либо диета на данную неделю не такая строгая, как в постный период. В случае Сырной седмицы 2025 диета будет такой: можно есть сыр, молоко, прочие молочные продукты, яйца и рыбу. В православной традиции Масленичную неделю также называют Сыропустной, по аналогии с Мясопустной субботой. Если слово «мясопустная» означает, что можно есть мясо, то «сыропустная» — это как раз о немясных продуктах животного происхождения.

История Сырной седмицы

Сырная седмица появилась в Византийской империи. Фото © Wikipedia / Пьеро делла Франческа

Традиция Сырной седмицы уходит корнями в первые годы существования Византийской империи. Примерно за сто лет до падения Константинополя, в 1453 году, православный историк церкви и поэт Никифор Каллист Ксанфопул описал историю и причины отказа от мяса на Сырную неделю. Подробную информацию можно почитать в Постной Триоди, серии книг, которыми определяются церковные каноны. Часть Триоди, которая нас интересует, — Синаксарь Сырной субботы. Из Синаксаря мы узнаём, что причина отказа от мяса в последнюю неделю перед Великим постом — военная. Император Византии Ираклий I, правивший Восточной Римской империей в VII веке, вёл изнурительную войну с персидским царём Хосровом II Парвизом. Это была очень сложная кампания, и Византия рисковала рядом провинций, так что Ираклий дал обет: не есть мяса в последнюю неделю перед Великим постом. В итоге византийцам удалось одержать победу над персами, а Церковь внесла обет Ираклия в Богослужебный устав.

Как проходит церковное богослужение на Сырную седмицу

Для Сырной седмицы в православии есть особое богослужение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Со времён Ираклия Богослужебный устав успел не раз поменяться. Но есть очень интересный момент: для православной церкви Сырная седмица — это период подготовки к Великому посту 2025. Это неделя серьёзной работы, и ни один из дней Масленицы праздником для Церкви не является. В богословских книгах о смысле Сырной седмицы пишется примерно это: преддверие покаяния, предпразднство воздержания, светлое предчувствие поста, седмица предочистительная.

Расскажем подробнее о том, какие именно службы проходят в церквях в каждый день Масленичной недели. В Сырную седмицу 2025 в церквях поют песнопения из Постной Триоди. Содержание этих песнопений помимо прославления Господа направлено на то, чтобы объяснить верующим преимущества строгого поста. Православный пост — это полезное начинание не только для физического, но и для душевного здоровья. С помощью поста человек очищает себя от бесовских помыслов, а ещё вместе с постящимися пребывают ангелы, защищая христиан от соблазнов. В традиции Масленицы среда называется «Лакомка» и знаменует собой начало Широкой масленицы. А пятница — это «Тёщины вечёрки», праздник единения семьи. В эти же дни по церковной традиции в храмах проходят богослужения, похожие на те, что происходят уже на Великий пост. Прощёное воскресенье в народной традиции называется так неспроста — священники в этот день вспоминают первородный грех, изгнание из рая Адама и Евы, а вечером совершают Чин прощения.

Что можно делать в Сырную седмицу 2025

В Сырную седмицу можно делать многие вещи. Например, ходить в гости. Фото © Freepik / zinkevych

Так как жизнь наших предков была чётко регламентирована как церковными, так и народными правилами, есть ряд действий, которые в Сырную неделю 2025 совершать можно, а есть те, которые нельзя. Сейчас расскажем подробнее.

Убираться дома в Сырную седмицу можно, но только до среды. Дело в том, что Лакомка — это начало Широкой масленицы, а убираться можно только на Узкую. Ходить в гости к родственникам и друзьям можно, даже нужно. Принимать гостей у себя тоже можно, но с богато накрытым столом, а ключ программы тут, естественно, блины. По ряду источников, на Масленицу можно жениться, но мнения расходятся.

Чего нельзя делать в Сырную седмицу

В Сырную седмицу нельзя ссориться, как и в любую другую православную памятную дату. Фото © Freepik / Drazen Zigic

В Сырную седмицу с 24 февраля по 3 марта, конечно, нельзя есть мясо. Эта неделя предназначена для того, чтобы подготовить вашу душу и организм к месяцу Великого поста, во время которого придётся питаться только растительной пищей. Так что, если соблюдаете пост, Сыропустную неделю лучше не игнорировать. Потом в Сырную седмицу нельзя ссориться, провоцировать конфликты, драться и ругаться матом. Блины ножом резать тоже нельзя — «расчленение» блина привлечёт в дом многочисленные беды. Оставаться в одиночестве и грустить противопоказано: Масленица должна проходить весело и общительно.

Сырная седмица 2025: народные приметы

Наши предки нашли множество примет на Сырную седмицу. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olga Apanasenko

Как считали наши предки, количество испечённых на Масленицу блинов будет равно количеству солнечных дней в этом году. Поэтому их старались испечь по максимуму. Первый блин традиционно отдают нищему, чтобы он смог помянуть своих погибших родных или близких. Ещё одна примета о блинах на Масленицу: если он получился ажурным и тонким, год будет лёгким. Если толстым — трудным. Что будет, если первый блин получился комом, неизвестно: наши предки пекли их на профессиональном уровне. Но если у молодой девушки пригорал первый блин, то это отгоняло от неё женихов. Также, если на Сырную седмицу с крыш свисают сосульки в большом количестве, — год будет богатым и урожайным.