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24 февраля, 11:00

Тест: Фанаты шансона продолжат строки из песен Успенской на 6/6. А вы один из них?

Королева отечественного шансона сегодня отмечает день рождения! Самое время вспомнить хиты артистки и погрузиться в особую атмосферу любовных романсов.

Музыка Успенской стала настоящим символом искренности и глубины. Её песни — это не просто мелодии, а целые истории, наполненные болью, любовью, предательством и надеждой. Судьба артистки, полная испытаний, отражается в каждой строчке её хитов, делая их такими близкими для слушателей. Проникновенный и эмоциональный голос заставляет переживать каждое слово, а тексты находят отклик в сердцах людей разных поколений. Даже молодёжь, далёкая от шансона, знает главные треки и активно снимает под них видео! А насколько хорошо вы знаете творчество певицы? Давайте проверим!

Биография Любови Успенской полна драматичных событий, которые сделали её сильной и трудолюбивой личностью. Но не только королева шансона прошла тернистый путь — эти 7 отечественных звёзд родились и выросли в деревнях и смогли покорить шоу-бизнес! Жизнь известных личностей всегда привлекает внимание общественности, которая не боится лишний раз уколоть в слабое место и указать на недостатки. Но вы будете в шоке, когда узнаете, кто из известных красавиц ненавидел свою внешность и пережил травлю!

«Неидеальные» звёзды СССР и России: 6 актёров, которых не брали в кино из-за внешности, а зря!
«Неидеальные» звёзды СССР и России: 6 актёров, которых не брали в кино из-за внешности, а зря!
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Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Виктория Мишинкина
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