Мало кто знает, но эти 7 отечественных звёзд России родились и выросли в деревнях

Мы привыкли видеть их на обложках журналов и экранах телевизоров, не задумываясь о том, откуда начался их путь к славе. А начался он в маленьких деревнях и посёлках, где мечты казались далёкими, а возможности — ограниченными. Рассказываем о семи отечественных знаменитостях, которые выбрались из глубинки и покорили всю страну.

Валерий Леонтьев — из суровой глубинки на большую сцену

Валерий Леонтьев: как мальчик из глубинки стал звездой. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Будущий король эпатажа родился в суровых северных краях, где его отец был ветеринаром для оленей, а семья кочевала по северным пастбищам. Детство в таких условиях закалило характер маленького Валеры и дало ему ту энергию, которой артист сегодня заряжает миллионы зрителей. Уже тогда он мечтал о сцене, а песни ветра и бескрайние просторы заполярной тундры вдохновляли Валерия на первые музыкальные эксперименты. Этот мальчишка с Севера сумел стать одним из самых ярких артистов России, пронеся свою харизму через десятилетия.

Маша Распутина — от деревенских подмостков до легенды эстрады

Маша Распутина: путь от деревни к сцене. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Настоящее имя певицы — Алла Агеева. Она выросла в глуши, среди деревянных домов и запаха свежескошенной травы, но уже тогда мечтала о большой сцене. Устраивала концерты для соседей, стоя на табуретке и распевая задорные песни. Это был её первый опыт «гастролей», за которые Алла даже брала копеечную плату. Затем были переезды в разные города, и наконец Москва, где она записала свой первый хит «Играй, музыкант». Так девочка из сибирской глубинки стала одной из самых ярких звёзд российской эстрады.

Лариса Гузеева — от строгого детства к сиянию сцены

Лариса Гузеева: как мечты стали реальностью. Фото © ТАСС / Сергей Елагин

Лариса выросла в строгой семье в небольшой деревне, но грезила о сцене с раннего детства. Семейные традиции не смогли заглушить её стремления, и юная мечтательница отправилась покорять мир кино и театра. Она прошла путь от скромных подмостков до всероссийской славы. Модельная внешность, актёрский талант и железная воля сделали своё дело — Гузеева стала иконой кино и телевидения. А начиналось всё с девочки, мечтавшей вырваться из деревенской глуши.

Сергей Зверев — из глубинки к эпатажу и славе

Сергей Зверев: от простого парня до иконы стиля. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Стилист и шоумен родился на берегу Байкала, среди бескрайних просторов и суровой природы. Несмотря на скромные условия, Сергей с детства выделялся ярким воображением и тягой к прекрасному. Этот мальчик в итоге ворвался в мир моды и стал самым обсуждаемым стилистом страны. Его образ, смелый и неординарный, стал символом того, что стиль не зависит от места рождения, а рождается в сердце.

Дима Билан — от простой жизни до мирового успеха

Дима Билан: история успеха мальчика из глубинки. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Дима Билан (настоящее имя — Виктор Белан) рос среди гор и просторов, где детство прошло под звуки ветров и песни бабушки. Сцена манила с ранних лет, и Билан настойчиво шёл к своей мечте. Его путь привёл не только к всероссийской популярности, но и к победе на Евровидении. Сегодня его знают во всей Европе, а когда-то он был просто мальчишкой из маленького посёлка.

Надежда Бабкина — от песен детства к народной славе

Надежда Бабкина: как деревенская девочка стала народной любимицей. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Надежда Бабкина провела детство на берегу Волги, среди живописных пейзажей и семейных посиделок с песнями. С ранних лет она впитывала в себя атмосферу народных праздников и русских традиций. Будущей певице приходилось помогать по хозяйству, ездить на сенокос и убирать хлеб, но музыка всегда была рядом. Сегодня её «Русская песня» собирает аншлаги по всей стране, а сама Надежда стала символом русской народной культуры.

Надежда Кадышева — от юности в провинции к сердцам миллионов

Надежда Кадышева: от простой девушки до легенды сцены. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

Надежда выросла среди тихих улиц и скромных домов, но с детства мечтала о сцене. После потери матери она уехала в большой город и начала работать на ткацкой фабрике. Даже в сложные времена Надежда не оставила свою мечту о музыке. Начав с самодеятельности, девушка стала певицей, чей голос знают по всей стране. Сегодня её песни объединяют поколения, а сама Кадышева остаётся символом преданности своему делу и любви к музыке.