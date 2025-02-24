Тест: Насколько хорошо вы знаете Катерину из «Москвы слезам не верит» — 100% наберут лишь столичники

В мире кино, особенно советского, сильные женские образы всегда занимали особое место, становясь символами эпохи и вдохновляя зрителей. Героини, которые не боятся бороться за своё счастье, строить карьеру, оставаться независимыми и при этом искать любовь, — это не просто персонажи, а отражение реальных женщин, их стремлений и мечтаний. Одной из таких ярких фигур стала Катерина Тихомирова из фильма «Москва слезам не верит». Она прошла тернистый путь от простой работницы до успешного директора, полный испытаний, разочарований, но и настоящей любви. Катерина не сломалась под грузом обстоятельств, а смогла найти себя, сохранив при этом веру в людей и в своё счастье. А насколько хорошо вы помните детали этой удивительной истории?