Тест: Угадать, кто из звёзд СССР озвучивал этих мультяшек, под силу только заядлому знатоку

Сквозь годы доносятся до нас голоса любимых персонажей советских мультфильмов — те самые, что с детства засели в памяти, став частью нашего внутреннего мира! Кто бы мог подумать, что за этими неповторимыми интонациями, которые мы так легко узнаём, скрываются голоса известных актёров, чьи имена знает каждый. Именно звёзды телеэкранов с присущими им харизмой и мастерством вдыхали жизнь в нарисованных героев, делая их такими родными и настоящими. В этом тесте придётся углубиться в любимые мультики и попробовать вспомнить или догадаться, кто же скрывался за легендарным Карлсоном, Винни Пухом и другими героями!