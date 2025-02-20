Тест: Угадать, кто из звёзд СССР озвучивал этих мультяшек, под силу только заядлому знатоку
Помните слегка хрипловатый голос Волка из «Ну, погоди!» или милое звучание домовёнка Кузи? Не спешите радоваться, ведь сегодня вам придётся погрузиться в истоки советских мультиков!
Сквозь годы доносятся до нас голоса любимых персонажей советских мультфильмов — те самые, что с детства засели в памяти, став частью нашего внутреннего мира! Кто бы мог подумать, что за этими неповторимыми интонациями, которые мы так легко узнаём, скрываются голоса известных актёров, чьи имена знает каждый. Именно звёзды телеэкранов с присущими им харизмой и мастерством вдыхали жизнь в нарисованных героев, делая их такими родными и настоящими. В этом тесте придётся углубиться в любимые мультики и попробовать вспомнить или догадаться, кто же скрывался за легендарным Карлсоном, Винни Пухом и другими героями!
Помимо мультфильмов советские дети обожали забавные стишки, которые очень быстро запоминались. Агния Барто — одна из самых известных поэтесс того времени, произведения которой и сейчас читают с удовольствием. Сможете продолжить знаменитые рифмы на 7/7? А эти семь странных, но любимых трендов советской моды до сих пор обсуждают и продолжают носить!
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