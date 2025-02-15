Стиль рождался в СССР: 7 странных, но любимых трендов нашей моды, которые до сих пор обсуждают

Советская мода — это не просто одежда, а целая эпоха. Это дефицит, когда за стильную вещь приходилось буквально бороться. Это хитрость, когда модницы шили наряды сами или доставали их по большим блату. Это гордость, когда удавалось раздобыть фирменную вещь, на которую оглядывались прохожие. Сегодня многие из этих модных решений кажутся странными, но в своё время они были настоящими хитами. Кто-то до сих пор хранит старые фото, где на нём болоньевый плащ или брюки клёш. А кто-то даже не прочь снова надеть клетчатое пальто или достать мохеровый шарф. Давайте вспомним 7 самых необычных трендов советской моды, которые навсегда остались в истории.

1. Болоньевый плащ — мечта, которая шуршала

Что носили в СССР: самые необычные вещи из прошлого. Фото © ТАСС / Роман Денисов, Александр Яковлев

Если у вас был болоньевый плащ, вы автоматически становились модником. Да, в нём было жарко, да, он почти не дышал, да, при каждом движении он шуршал так, что вас было слышно за километр. Но это была вещь, которая выделяла! Особенно в ходу были плащи ярких цветов: синие, зелёные, красные. Казалось бы, что в Советском Союзе с его строгими нормами цветные плащи не приживутся, но их носили все — от студентов до партийных работников. В дождливую погоду в таких плащах можно было увидеть половину города. Главное — не надевать их в жару, иначе ощущение было, будто идёшь в собственной парилке.

2. Мохеровые шарфы — символ достатка

Советская мода: вещи, которые были культовыми в СССР. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Мохеровый шарф в СССР был не просто аксессуаром, а показателем статуса. Достать его было непросто, зато носили с гордостью. Чаще всего такие шарфы были в клетку — их завязывали на шее или носили на голове, как косынку. Если у кого-то в семье был настоящий импортный мохеровый шарф, его берегли как зеницу ока. Девушки, у которых не было возможности раздобыть настоящий мохер, хитрили — начёсывали обычные шарфы, чтобы они выглядели пушистыми. Конечно, подделку можно было вычислить, но это никого не останавливало.

3. Нейлоновые рубашки — удобно, но невыносимо жарко

Что носили советские модники. 7 самых популярных трендов. Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Когда в магазины завезли нейлоновые рубашки, народ буквально смёл их с полок. Они были практичными: не мялись, быстро сохли, выглядели стильно. Особенно ценились белые нейлоновые рубашки — их носили и в офисах, и на торжественных мероприятиях. Но был один нюанс. Нейлон почти не пропускал воздух, поэтому летом в такой рубашке можно было вспотеть быстрее, чем дойдёшь от дома до остановки. Но, несмотря на это, советские модники продолжали их носить. А как иначе? Ведь они выглядели очень «по-западному».

4. Брюки клёш — чем шире, тем круче

Брюки клёш, мини-юбки, комбинезоны. Как одевались в СССР. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин, Альберт Пушка

Сегодня брюки клёш снова вернулись в моду, но в СССР они были настоящей революцией. Их появление в 70-х вызвало ажиотаж, и чем шире был клёш, тем лучше. Продавались они далеко не в каждом магазине, поэтому многим приходилось идти на хитрости: кто-то шил сам, кто-то расширял старые брюки, вставляя в них клинья из цветной ткани. Молодёжь в таких брюках выглядела эффектно, но у взрослых они часто вызывали недоумение.

5. Мини-юбки — смело и рискованно

Life.ru рассказывает о модных хитах, которые носили в СССР. Фото © ТАСС / Улдис Паже

В 60-е в СССР ворвались мини-юбки, и это был настоящий вызов системе. Они были короткими, яркими, подчёркивали фигуру. Однако носить их было рискованно. В некоторых местах на девушек могли косо смотреть, осуждать или даже не пустить в ресторан или театр. Но молодёжь упорно носила мини-юбки, считая их символом свободы и новой модной эпохи.

6. Косынки — аксессуар на все случаи жизни

Стиль СССР: 7 вещей, которые были в каждом советском гардеробе. Фото © ТАСС / Валентин Мастюков

Косынки были в гардеробе каждой женщины. Летом — защита от солнца, осенью — от ветра. Завязанная косынка превращала простой наряд в стильный образ. Существовало даже «искусство» завязывания косынки: кто-то носил её, завязывая под подбородком, а кто-то — повязывал на шею, копируя французских модниц.

7. Сандалии с носками — спорный, но удобный стиль

Советская мода, которая шокирует и восхищает даже сегодня. Фото © ТАСС / Пётр Носов

В СССР сандалии носили с носками не потому, что это было модно, а потому что так было удобнее. Многие до сих пор спорят: стиль это или нет? Но факт остаётся фактом — в своё время так ходили почти все.