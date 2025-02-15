Жителей Подмосковья предупредили о возможных ранних встречах со змеями

Тёплая зима в Подмосковье может разбудить змей раньше срока. Биолог Илья Гомыранов предупреждает, что рептилии могут выйти из спячки уже весной, если температура поднимется до +5-6 градусов.

«Но если столбик термометра опустится и произойдёт похолодание, как это произошло в последние дни в Подмосковье, животные опять уйдут в спячку», — объяснил он в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Кроме того, весной змеи становятся особенно агрессивными из-за сезона размножения и голода. В этот период жителям Подмосковья стоит быть осторожными в парках и лесах, чтобы избежать встречи с рептилиями.