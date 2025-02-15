Жителей Подмосковья предупредили о возможных ранних встречах со змеями
Биолог Гомыранов предупредил о раннем пробуждении змей в Подмосковье
Тёплая зима в Подмосковье может разбудить змей раньше срока. Биолог Илья Гомыранов предупреждает, что рептилии могут выйти из спячки уже весной, если температура поднимется до +5-6 градусов.
«Но если столбик термометра опустится и произойдёт похолодание, как это произошло в последние дни в Подмосковье, животные опять уйдут в спячку», — объяснил он в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
Кроме того, весной змеи становятся особенно агрессивными из-за сезона размножения и голода. В этот период жителям Подмосковья стоит быть осторожными в парках и лесах, чтобы избежать встречи с рептилиями.
Все виды змей в регионе, включая ядовитую гадюку, занесены в Красную книгу. Минэкологии рекомендует не приближаться к гремучим, не пытаться их ловить или убивать. При походах в лес лучше надевать сапоги и двигаться шумно, чтобы змеи могли уползти.
Ранее Life.ru сообщал, что жительница Москвы во время уборки засосала в пылесос змею, которая случайно заползла к ней в квартиру. Рептилию передали в Центр реабилитации диких животных.
«Щедеврум»