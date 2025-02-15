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15 февраля, 05:10

Жителей Подмосковья предупредили о возможных ранних встречах со змеями

Биолог Гомыранов предупредил о раннем пробуждении змей в Подмосковье

Тёплая зима в Подмосковье может разбудить змей раньше срока. Биолог Илья Гомыранов предупреждает, что рептилии могут выйти из спячки уже весной, если температура поднимется до +5-6 градусов.

«Но если столбик термометра опустится и произойдёт похолодание, как это произошло в последние дни в Подмосковье, животные опять уйдут в спячку», — объяснил он в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Кроме того, весной змеи становятся особенно агрессивными из-за сезона размножения и голода. В этот период жителям Подмосковья стоит быть осторожными в парках и лесах, чтобы избежать встречи с рептилиями.

Все виды змей в регионе, включая ядовитую гадюку, занесены в Красную книгу. Минэкологии рекомендует не приближаться к гремучим, не пытаться их ловить или убивать. При походах в лес лучше надевать сапоги и двигаться шумно, чтобы змеи могли уползти.

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Ранее Life.ru сообщал, что жительница Москвы во время уборки засосала в пылесос змею, которая случайно заползла к ней в квартиру. Рептилию передали в Центр реабилитации диких животных.

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«Щедеврум»

Артём Гапоненко
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