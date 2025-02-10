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10 февраля, 17:45

Змею, которую засосало в пылесос в Москве, передали специалистам

Змею, которую «запылесосила» москвичка в квартире на юго-западе столицы, передали в Центр реабилитации диких животных. Об этом рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Он отметил, что сейчас пресмыкающееся в порядке.

«Змея была передана спасателями сотрудникам Центра реабилитации диких животных столичного департамента природопользования. Рептилия оказалась обычным маисовым полозом, это молодая особь. Сейчас животное чувствует себя нормально, её жизни ничто не угрожает», — рассказал Бурмистров в беседе с РИА «Новости».

Змея заползла в ванную к жительнице подмосковной Балашихи
Змея заползла в ванную к жительнице подмосковной Балашихи

Напомним, москвичка случайно засосала змею в пылесос, когда она заползла к ней в квартиру. Инцидент произошел на юго-западе столицы, в доме на улице Академика Волгина. Женщина проводила уборку и, когда добралась до ванной, наткнулась на неожиданного визитера.

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Life.ru / Щедеврум

Александра Мышляева
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