Змею, которую засосало в пылесос в Москве, передали специалистам
Змею, которую «запылесосила» москвичка в квартире на юго-западе столицы, передали в Центр реабилитации диких животных. Об этом рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Он отметил, что сейчас пресмыкающееся в порядке.
«Змея была передана спасателями сотрудникам Центра реабилитации диких животных столичного департамента природопользования. Рептилия оказалась обычным маисовым полозом, это молодая особь. Сейчас животное чувствует себя нормально, её жизни ничто не угрожает», — рассказал Бурмистров в беседе с РИА «Новости».
Напомним, москвичка случайно засосала змею в пылесос, когда она заползла к ней в квартиру. Инцидент произошел на юго-западе столицы, в доме на улице Академика Волгина. Женщина проводила уборку и, когда добралась до ванной, наткнулась на неожиданного визитера.
Life.ru / Щедеврум