Змею, которую засосало в пылесос в Москве, передали специалистам

Змею, которую «запылесосила» москвичка в квартире на юго-западе столицы, передали в Центр реабилитации диких животных. Об этом рассказал начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров. Он отметил, что сейчас пресмыкающееся в порядке.

«Змея была передана спасателями сотрудникам Центра реабилитации диких животных столичного департамента природопользования. Рептилия оказалась обычным маисовым полозом, это молодая особь. Сейчас животное чувствует себя нормально, её жизни ничто не угрожает», — рассказал Бурмистров в беседе с РИА «Новости».