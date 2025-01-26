Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 06:33

Змея заползла в ванную к жительнице подмосковной Балашихи

Маисовый полоз — популярный вид среди любителей рептилий, известный своей дружелюбной натурой и неприхотливостью в содержании. © Обложка Life.ru / Шедеврум

Маисовый полоз — популярный вид среди любителей рептилий, известный своей дружелюбной натурой и неприхотливостью в содержании. © Обложка Life.ru / Шедеврум

В подмосковной Балашихе жительница столкнулась с неожиданным гостем — маисовым полозом, который заполз в её ванную, когда она собиралась почистить зубы.

Как стало известно SHOT, девушка, проживающая в многоэтажке на улице Калинина, обнаружила змею, обвившую дверь. Она предположила, что рептилия могла попасть в квартиру через унитаз. Сделав несколько фотографий, она дождалась, пока полоз переместится, и закрыла дверь. Обращаться в экстренные службы она не стала, решив дождаться владельца змеи в чатах.

  • Змея заползла в ванную к жительнице подмосковной Балашихи. Фото © Telegram / SHOT
    Змея заползла в ванную к жительнице подмосковной Балашихи. Фото © Telegram / SHOT

Змея заползла в ванную к жительнице подмосковной Балашихи. Фото © Telegram / SHOT

1 / 1

Маисовый полоз — популярный вид среди любителей рептилий, известный своей дружелюбной натурой и неприхотливостью в содержании.

В Китае кошка случайно отправила письмо за хозяйку и «уволила» её с работы
В Китае кошка случайно отправила письмо за хозяйку и «уволила» её с работы

Тем временем во Владимире 21-летний заводчик змей попал в реанимацию после укуса своего питомца. Опасная габонская гадюка сбежала из террариума и не хотела возвращаться в неволю. Хозяин хотел посадить змею обратно, но та покусала его и впрыснула опасный яд.

Оксана Попова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Интересное
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar