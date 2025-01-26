Змея заползла в ванную к жительнице подмосковной Балашихи

В подмосковной Балашихе жительница столкнулась с неожиданным гостем — маисовым полозом, который заполз в её ванную, когда она собиралась почистить зубы.

Как стало известно SHOT, девушка, проживающая в многоэтажке на улице Калинина, обнаружила змею, обвившую дверь. Она предположила, что рептилия могла попасть в квартиру через унитаз. Сделав несколько фотографий, она дождалась, пока полоз переместится, и закрыла дверь. Обращаться в экстренные службы она не стала, решив дождаться владельца змеи в чатах.

Маисовый полоз — популярный вид среди любителей рептилий, известный своей дружелюбной натурой и неприхотливостью в содержании.