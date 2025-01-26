Змея заползла в ванную к жительнице подмосковной Балашихи
Маисовый полоз — популярный вид среди любителей рептилий, известный своей дружелюбной натурой и неприхотливостью в содержании. © Обложка Life.ru / Шедеврум
В подмосковной Балашихе жительница столкнулась с неожиданным гостем — маисовым полозом, который заполз в её ванную, когда она собиралась почистить зубы.
Как стало известно SHOT, девушка, проживающая в многоэтажке на улице Калинина, обнаружила змею, обвившую дверь. Она предположила, что рептилия могла попасть в квартиру через унитаз. Сделав несколько фотографий, она дождалась, пока полоз переместится, и закрыла дверь. Обращаться в экстренные службы она не стала, решив дождаться владельца змеи в чатах.
Маисовый полоз — популярный вид среди любителей рептилий, известный своей дружелюбной натурой и неприхотливостью в содержании.
Тем временем во Владимире 21-летний заводчик змей попал в реанимацию после укуса своего питомца. Опасная габонская гадюка сбежала из террариума и не хотела возвращаться в неволю. Хозяин хотел посадить змею обратно, но та покусала его и впрыснула опасный яд.