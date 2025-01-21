Заводчик змей из Владимира чуть не умер после укуса ядовитой габонской гадюки

Во Владимире 21-летний заводчик змей попал в реанимацию после укуса своего питомца. Опасная габонская гадюка сбежала из террариума и не хотела возвращаться в неволю. Хозяин хотел посадить змею обратно, но та покусала его и впрыснула опасный яд, передаёт телеграм-канал Mash.

Мужчину пришлось увозить в реанимацию. Его состояние удалось нормализировать, сейчас он приходит в себя. Помимо габонской гадюки парень держал у себя дома сомалийскую зелёную гадюку, которая также является ядовитой. Габонская гадюка за один укус способна вбрызнуть в своего обидчика около 9,7 мл жидкого яда. При этом, кусь у змеи не слабый — её острые зубы достигают длины 5,5 сантиметра. Послу укуса у человека начинаются тошнота и лихорадка, без медицинской помощи может наступить летальный исход.

Эта змея считается самой крупной на территории Африки — её тело может вырастать до 1,8 метра в длину, а масса достигает 8,5 килограмма. В дикой природе она может запросто съесть небольшую антилопу, обезьяну, а также других млекопитающих или птиц. Обитает змеюка в основном в дождливых тропических лесах, однако не против пожить и на плантациях кофе, какао и кешью.