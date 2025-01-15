В Башкирии возмутились из-за ограничения количества домашних питомцев в квартирах

В Башкирии местные жители стали массово обращаться с жалобами в парламент региона после введения новых требований о содержании и выгуле домашних питомцев и об ограничении количества четвероногих, которые могут проживать в квартире. Об этом рассказали представители пресс-службы курултая региона.

Там пояснили, что больше всего вопросов сейчас вызывает ограничение количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и частных домах. Звонят даже жители других регионов.

«Действительно, в сфере ответственного обращения с животными появился ряд нововведений. Они установлены как законами, которые были приняты в Башкортостане в прошлом году, так и постановлением правительства республики о дополнительных требованиях», — приводит РИА «Новости» слова спикера башкирского парламента Константина Толкачёва.

Он также отметил, что у жителей Башкирии особый интерес вызвала тема бесплатного чипирования собак. Но данный законопроект ещё находится в разработке и пока не принят, поэтому подробности можно будет узнать позднее.

На прошлой неделе в правительстве региона было принято решение о введении нормативов по содержанию животных. Согласно документам, в помещении площадью 18 квадратных метров разрешается иметь только одну большую собаку или двух кошек. Также на 200 кв.м. земельного владения можно содержать одну крупную или трёх мелких собак.