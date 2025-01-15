В Башкирии возмутились из-за ограничения количества домашних питомцев в квартирах
Жителям Башкирии разъяснят новые правила содержания кошек и собак в квартирах
В Башкирии местные жители стали массово обращаться с жалобами в парламент региона после введения новых требований о содержании и выгуле домашних питомцев и об ограничении количества четвероногих, которые могут проживать в квартире. Об этом рассказали представители пресс-службы курултая региона.
Там пояснили, что больше всего вопросов сейчас вызывает ограничение количества собак и кошек, которых можно содержать в квартирах и частных домах. Звонят даже жители других регионов.
«Действительно, в сфере ответственного обращения с животными появился ряд нововведений. Они установлены как законами, которые были приняты в Башкортостане в прошлом году, так и постановлением правительства республики о дополнительных требованиях», — приводит РИА «Новости» слова спикера башкирского парламента Константина Толкачёва.
Он также отметил, что у жителей Башкирии особый интерес вызвала тема бесплатного чипирования собак. Но данный законопроект ещё находится в разработке и пока не принят, поэтому подробности можно будет узнать позднее.
На прошлой неделе в правительстве региона было принято решение о введении нормативов по содержанию животных. Согласно документам, в помещении площадью 18 квадратных метров разрешается иметь только одну большую собаку или двух кошек. Также на 200 кв.м. земельного владения можно содержать одну крупную или трёх мелких собак.
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