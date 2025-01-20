В Китае кошка случайно отправила письмо за хозяйку и «уволила» её с работы

В Китае кошка отправила сообщение об увольнении боссу своей хозяйки. Сама девушка написала письмо, но долго не решалась отправить, так как нуждалась в деньгах. В итоге начальник её уволил, сообщает издание South China Morning Post.

Двадцатипятилетняя девушка из Чунцина составила черновик письма, но не отправила. Ей надо было на что-то кормить девятерых кошек. Также она ждала ежегодную крупную премию перед Праздником весны. Один из питомцев решил не оттягивать момент и, лёгкой походкой по клавиатуре, отправил послание. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

«Женщина рассказала, что она немедленно связалась со своим начальником, переложив вину на кота, но её проигнорировали. Она потеряла и работу, и годовую премию», — пишет газета.