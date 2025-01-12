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11 января, 21:20

В Подмосковье продают умного кота, который будет смывать воду в туалете за хозяином

Жительница Одинцово выставила на продажу умного кота за 200 млн рублей

Умный кот, который умеет смывать туалет. Обложка © Avito.ru

Умный кот, который умеет смывать туалет. Обложка © Avito.ru

Жительница Одинцово опубликовала объявление о продаже необычного кота за 200 миллионов рублей. Её питомец — первый в мире, кто умеет самостоятельно смывать воду в туалете как за собой, так и за хозяином.

Кроме уникального навыка кот отличается ласковым характером, тихим мяуканьем и игривостью, не мешая отдыху, отметила хозяйка.

«Зaрaбaтывaть деньги и готовить cебе пoeсть он пока не научился, но нет предела совершенству!» — говорится в объявлении.

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Женщина уверена, что владение таким котом положительно сказывается на здоровье: якобы питомец способен снижать риск инфаркта и инсульта на 20%. Цена на животное установлена в 200 миллионов рублей, а перед покупкой претендентов ждёт собеседование и «тест на адекватность».

Ранее пожарные в Москве вручили звание прапорщика внутренней службы коту Толику из отряда «Семёнычи». В ведомстве рассказали, что в настоящее время кот-спасатель несёт службу в 89-й пожарной части в ЮВАО. Пушистик каждый день встречает и провожает пожарных, а также посещает разводы караулов.

Артём Гапоненко
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