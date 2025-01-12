В Подмосковье продают умного кота, который будет смывать воду в туалете за хозяином

Жительница Одинцово опубликовала объявление о продаже необычного кота за 200 миллионов рублей. Её питомец — первый в мире, кто умеет самостоятельно смывать воду в туалете как за собой, так и за хозяином.

Кроме уникального навыка кот отличается ласковым характером, тихим мяуканьем и игривостью, не мешая отдыху, отметила хозяйка.

«Зaрaбaтывaть деньги и готовить cебе пoeсть он пока не научился, но нет предела совершенству!» — говорится в объявлении.

Женщина уверена, что владение таким котом положительно сказывается на здоровье: якобы питомец способен снижать риск инфаркта и инсульта на 20%. Цена на животное установлена в 200 миллионов рублей, а перед покупкой претендентов ждёт собеседование и «тест на адекватность».