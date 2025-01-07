Выполняют важную задачу: В МЧС рассказали о проходящих службу животных

В ведомстве дополнили, что животные выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, а также помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжёлых выездов. Каждый день на службу с сотрудниками МЧС РФ заступают добровольцы из специального отряда «Семёнычи», который назвали так в память о коте-пожарном Семёне из Тюмени. Изначально в отряде состояли только коты, однако теперь там начали появляться и другие животные.