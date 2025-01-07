Выполняют важную задачу: В МЧС рассказали о проходящих службу животных
МЧС: В частях служат более 300 котов и собак, а также рыбки и черепахи
Сотрудник МЧС с котом. Обложка © Telegram / МЧС России
В частях МЧС России служат свыше 300 котов, собак, есть также белки, рыбки, черепахи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики спасательного ведомства.
В МЧС служат свыше 300 собак и кошек. Видео © Telegram / МЧС России
«Сейчас в частях МЧС России служат более 300 котов, собак. Есть даже белки, рыбки, черепахи», – указано в сообщении.
В ведомстве дополнили, что животные выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, а также помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжёлых выездов. Каждый день на службу с сотрудниками МЧС РФ заступают добровольцы из специального отряда «Семёнычи», который назвали так в память о коте-пожарном Семёне из Тюмени. Изначально в отряде состояли только коты, однако теперь там начали появляться и другие животные.
А ранее Life.ru писал, что кот Толик из отряда «Семёнычи» в Москве «дослужился» до звания прапорщика. Животное-спасатель несёт службу в 89-й пожарной части в ЮВАО.