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Регион
7 января, 06:47

Выполняют важную задачу: В МЧС рассказали о проходящих службу животных

МЧС: В частях служат более 300 котов и собак, а также рыбки и черепахи

Сотрудник МЧС с котом. Обложка © Telegram / МЧС России

Сотрудник МЧС с котом. Обложка © Telegram / МЧС России

В частях МЧС России служат свыше 300 котов, собак, есть также белки, рыбки, черепахи. Об этом сообщили в департаменте информационной политики спасательного ведомства.

В МЧС служат свыше 300 собак и кошек. Видео © Telegram / МЧС России

«Сейчас в частях МЧС России служат более 300 котов, собак. Есть даже белки, рыбки, черепахи», указано в сообщении.

В ведомстве дополнили, что животные выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, а также помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжёлых выездов. Каждый день на службу с сотрудниками МЧС РФ заступают добровольцы из специального отряда «Семёнычи», который назвали так в память о коте-пожарном Семёне из Тюмени. Изначально в отряде состояли только коты, однако теперь там начали появляться и другие животные.

В знаменитом отряде МЧС «Семёнычи» появились щенки с пятнышками на носу
В знаменитом отряде МЧС «Семёнычи» появились щенки с пятнышками на носу

А ранее Life.ru писал, что кот Толик из отряда «Семёнычи» в Москве «дослужился» до звания прапорщика. Животное-спасатель несёт службу в 89-й пожарной части в ЮВАО.

Дарья Нарыкова
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