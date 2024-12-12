В знаменитом отряде МЧС «Семёнычи» появились щенки с пятнышками на носу

В знаменитом отряде российского МЧС «Семёнычи» пополнение: кузбасские пожарные спасли беременную дворняжку от стаи бродячих собак, пишет МЧС России. На территории пожарно-спасательной части №7 Новокузнецка для неё была обустроена будка, где она принесла потомство — шесть щенков с чёрными пятнышками на носу. Щенки подрастают и ждут заботливых хозяев, чтобы ответить им любовью и верностью.

В МЧС появились щенки. Видео © Telegram / mchs_official

Уникальный отряд МЧС под названием «Семёнычи» был создан в память о тюменском коте-пожарном Семёне. Этот пушистый герой был символом тепла и уюта для сотрудников пожарной части №135 в Тюменской области. Семён проживал на территории части с самого рождения, знал каждый уголок и даже участвовал в утренних построениях. К сожалению, весной 2023 года он трагически погиб под колёсами автомобиля, что стало большой потерей для его сослуживцев.

В память о Семёне был сформирован отряд «Семёнычи», в который вошли более 300 животных из различных пожарных частей по всей России, включая кошек, собак и даже лис. Большинство пушистиков были когда-то спасены сотрудниками МЧС. Эти пушистые помощники не только охраняют инвентарь от грызунов, но и помогают пожарным снять стресс после сложного рабочего дня. Их присутствие оказывает психологическую поддержку спасателям, напоминая им о домашнем уюте.

В рамках проекта «Семёнычи» был выпущен уникальный календарь с изображениями хвостатых сотрудников МЧС, который можно приобрести на маркетплейсах. Календарь стал символом 2024 года и напоминанием о важности дружбы и поддержки в сложных условиях работы спасателей.

Пушистые сотрудники МЧС стали неотъемлемой частью жизни пожарных частей по всей стране, оказывая не только практическую, но и эмоциональную поддержку своим человеческим коллегам. «Семёнычи» продолжают дело Семёна, показывая, что даже в самых сложных условиях есть место доброте и заботе.