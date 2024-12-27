Кот Толик из отряда «Семёнычи» в Москве «дослужился» до звания прапорщика
Кот Толик. Обложка © Telegram / МЧС Москвы
Пожарные в Москве вручили звание прапорщика внутренней службы коту Толику из отряда «Семёнычи». Об этом сообщили в пресс-службе столичного МЧС РФ.
Кот Толик получил звание прапорщика внутренней службы. Видео © Telegram / МЧС Москвы
«За годы службы котик завоевал сердца огнеборцев, став их верным другом и талисманом», – говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в настоящее время кот-спасатель несёт службу в 89-й пожарной части в ЮВАО. Пушистик каждый день встречает и провожает пожарных, а также посещает разводы караулов. В честь Дня спасателя животному вручили миниатюрные погоны, а позднее коту планируют сшить форму МЧС РФ.
А ранее Life.ru писал, что в знаменитом отряде МЧС «Семёнычи» появились щенки с пятнышками на носу. Малыши появились на свет от дворняжки, которую спасли кузбасские пожарные от стаи бродячих псов.