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9 февраля, 19:32

В Москве женщина запылесосила заползшую к ней в квартиру змею

Жительница Москвы во время уборки засосала в пылесос змею, которая случайно заползла к ней в квартиру. Об этом сообщает 360.ru.

Всё случилось на юго-западе столицы в доме на улице Академика Волгина. Женщина пылесосила квартиру, а когда дошла до ванной, там в укромном углу пряталось пресмыкающееся. Москвичка запылесосила незванного гостя в агрегат для уборки, после чего обратилась в экстренные службы.

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К слову, неожиданные встречи с рептилиями перестали быть редкостью. Ранее Life.ru писал, что жительница подмосковной Балашихи обнаружила в собственной ванной огромную змею. Правда, женщина не испугалась, потому что к ней в квартиру заползла одно из самых дружелюбных пресмыкающихся.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Ольга Сливченко
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