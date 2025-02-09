В Москве женщина запылесосила заползшую к ней в квартиру змею
Жительница Москвы во время уборки засосала в пылесос змею, которая случайно заползла к ней в квартиру. Об этом сообщает 360.ru.
Всё случилось на юго-западе столицы в доме на улице Академика Волгина. Женщина пылесосила квартиру, а когда дошла до ванной, там в укромном углу пряталось пресмыкающееся. Москвичка запылесосила незванного гостя в агрегат для уборки, после чего обратилась в экстренные службы.
К слову, неожиданные встречи с рептилиями перестали быть редкостью. Ранее Life.ru писал, что жительница подмосковной Балашихи обнаружила в собственной ванной огромную змею. Правда, женщина не испугалась, потому что к ней в квартиру заползла одно из самых дружелюбных пресмыкающихся.
Life.ru / Kandinsky 3.1