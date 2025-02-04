Семья москвичей перепугалась до чёртиков, увидев символ года в своём коридоре
Mash: Похожая на ядовитую змея заползла в прихожую квартиры в Москве
Жители московской многоэтажки на Гродненской улице обнаружили в своей прихожей ярко-красную змею, которая по ошибке заползла к ним. В рептилии жители столицы разглядели ядовитую коралловую змею, поэтому позвонили в экстренные службы для срочного отлова названного пресмыкающегося гостя. О случившемся сообщает Mash.
Яркая змея оказалась в прихожей у москвичей. Видео © Telegram / Mash
Прибывшие на место спасатели заверили, что в квартиру заползла неядовитая змея из рода Lampropeltis. Эти хладнокровные маскируются под кораллового аспида, чтобы выживать в дикой природе и отпугивать от себя более опасных хищников.
Как и откуда чешуйчатая попала в квартиру — неизвестно. Скорее всего, уползла от нерадивых хозяев.
Ранее сообщалось, что змея заползла в квартиру к жительнице подмосковной Балашихи и расположилась на дверном косяке в ванной. Маисовый полоз не напугал отважную хозяйку жилища, поэтому она просто сфотографировала его и стала ждать откликов владельцев в чате дома.