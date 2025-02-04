Семья москвичей перепугалась до чёртиков, увидев символ года в своём коридоре

Жители московской многоэтажки на Гродненской улице обнаружили в своей прихожей ярко-красную змею, которая по ошибке заползла к ним. В рептилии жители столицы разглядели ядовитую коралловую змею, поэтому позвонили в экстренные службы для срочного отлова названного пресмыкающегося гостя. О случившемся сообщает Mash.

Яркая змея оказалась в прихожей у москвичей. Видео © Telegram / Mash

Прибывшие на место спасатели заверили, что в квартиру заползла неядовитая змея из рода Lampropeltis. Эти хладнокровные маскируются под кораллового аспида, чтобы выживать в дикой природе и отпугивать от себя более опасных хищников.

Как и откуда чешуйчатая попала в квартиру — неизвестно. Скорее всего, уползла от нерадивых хозяев.