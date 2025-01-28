Названы фатальные ошибки при встрече с заползшей в квартиру змеёй
Биолог Гомыранов: Если в квартиру заползла змея, надо звонить в «112»
Биолог Илья Гомыранов объяснил, что делать, если в квартиру заползла сбежавшая от хозяев змея. Главное правило — не приближаться к рептилии и тем более не трогать её.
«Ядовитых животных содержать у нас запрещено, но нет никаких гарантий, что змея безопасна. Есть немало случаев, когда люди умирали от укуса своих ядовитых змей, которые у них жили. Поэтому главное — не трогать змею и вызвать специализированные службы: звонить в «112», — объяснил биолог в беседе с интернет-изданием Regions.ru.
Он добавил, что содержание неядовитых змей не несёт никакой угрозы. В целом рептилии — распространённые домашние животные у россиян.
Ранее Life.ru писал о жительнице подмосковной Балашихи, которая столкнулась в своей квартире с неожиданным гостем. Она обнаружила в своей ванной комнате, когда пошла чистить зубы, змею — маисового полоза. Женщина предположила, что рептилия могла попасть к ней через унитаз.