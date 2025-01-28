Названы фатальные ошибки при встрече с заползшей в квартиру змеёй

Биолог Илья Гомыранов объяснил, что делать, если в квартиру заползла сбежавшая от хозяев змея. Главное правило — не приближаться к рептилии и тем более не трогать её.

«Ядовитых животных содержать у нас запрещено, но нет никаких гарантий, что змея безопасна. Есть немало случаев, когда люди умирали от укуса своих ядовитых змей, которые у них жили. Поэтому главное — не трогать змею и вызвать специализированные службы: звонить в «112», — объяснил биолог в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Он добавил, что содержание неядовитых змей не несёт никакой угрозы. В целом рептилии — распространённые домашние животные у россиян.