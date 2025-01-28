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28 января, 11:06

Названы фатальные ошибки при встрече с заползшей в квартиру змеёй

Биолог Гомыранов: Если в квартиру заползла змея, надо звонить в «112»

Биолог Илья Гомыранов объяснил, что делать, если в квартиру заползла сбежавшая от хозяев змея. Главное правило — не приближаться к рептилии и тем более не трогать её.

«Ядовитых животных содержать у нас запрещено, но нет никаких гарантий, что змея безопасна. Есть немало случаев, когда люди умирали от укуса своих ядовитых змей, которые у них жили. Поэтому главное — не трогать змею и вызвать специализированные службы: звонить в «112», — объяснил биолог в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Заводчик змей из Владимира чуть не умер после укуса ядовитой габонской гадюки
Заводчик змей из Владимира чуть не умер после укуса ядовитой габонской гадюки

Он добавил, что содержание неядовитых змей не несёт никакой угрозы. В целом рептилии — распространённые домашние животные у россиян.

Ранее Life.ru писал о жительнице подмосковной Балашихи, которая столкнулась в своей квартире с неожиданным гостем. Она обнаружила в своей ванной комнате, когда пошла чистить зубы, змею — маисового полоза. Женщина предположила, что рептилия могла попасть к ней через унитаз.

Обложка ©

freepik/wirestock

Алёна Зиновьева
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