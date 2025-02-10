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10 февраля, 00:29

Змеи древнеримского бога: В Великобритании появились эскулаповы полозы

The Conversatio: На территорию Великобритании вернулись эскулаповы змеи

Учёные обнаружили, что эскулаповы змеи (Zamenis longissimus), исчезнувшие с территории Великобритании около 300 тысяч лет назад во время ледникового периода, вернулись на британские острова. Как сообщает портал The Conversatio, исследователи из Борнмутского и Бангорского университетов связывают это с климатическими изменениями.

Эскулаповы полозы, обитающие в тёплых регионах, начали сокращаться в численности в своих естественных ареалах. Однако завезённые в Великобританию особи успешно прижились в дикой природе, адаптировавшись к местным условиям. В частности, змеи хорошо чувствуют себя в северном Уэльсе, не конфликтуя с местной фауной и оставаясь незаметными для большинства людей.

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Эскулапова змея, названная в честь древнеримского бога медицины Эскулапа, — это неядовитый представитель семейства ужеобразных. Обычно она обитает в южной, центральной и восточной Европе, а также в Малой Азии и на Кавказе.

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Shutterstock / FOTODOM / dinvector

Артём Гапоненко
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