Змеи древнеримского бога: В Великобритании появились эскулаповы полозы
The Conversatio: На территорию Великобритании вернулись эскулаповы змеи
Учёные обнаружили, что эскулаповы змеи (Zamenis longissimus), исчезнувшие с территории Великобритании около 300 тысяч лет назад во время ледникового периода, вернулись на британские острова. Как сообщает портал The Conversatio, исследователи из Борнмутского и Бангорского университетов связывают это с климатическими изменениями.
Эскулаповы полозы, обитающие в тёплых регионах, начали сокращаться в численности в своих естественных ареалах. Однако завезённые в Великобританию особи успешно прижились в дикой природе, адаптировавшись к местным условиям. В частности, змеи хорошо чувствуют себя в северном Уэльсе, не конфликтуя с местной фауной и оставаясь незаметными для большинства людей.
Эскулапова змея, названная в честь древнеримского бога медицины Эскулапа, — это неядовитый представитель семейства ужеобразных. Обычно она обитает в южной, центральной и восточной Европе, а также в Малой Азии и на Кавказе.
Ранее стало известно, что в России вывели породу быков весом в тонну. На встрече с молодыми учёными президент России Владимир Путин обсудил вопросы животноводства. Молодая учёная Елена Корочкина удивила его рассказом о российской породе массивных бычков.
Shutterstock / FOTODOM / dinvector