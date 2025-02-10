Змеи древнеримского бога: В Великобритании появились эскулаповы полозы

Учёные обнаружили, что эскулаповы змеи (Zamenis longissimus), исчезнувшие с территории Великобритании около 300 тысяч лет назад во время ледникового периода, вернулись на британские острова. Как сообщает портал The Conversatio, исследователи из Борнмутского и Бангорского университетов связывают это с климатическими изменениями.

Эскулаповы полозы, обитающие в тёплых регионах, начали сокращаться в численности в своих естественных ареалах. Однако завезённые в Великобританию особи успешно прижились в дикой природе, адаптировавшись к местным условиям. В частности, змеи хорошо чувствуют себя в северном Уэльсе, не конфликтуя с местной фауной и оставаясь незаметными для большинства людей.

Эскулапова змея, названная в честь древнеримского бога медицины Эскулапа, — это неядовитый представитель семейства ужеобразных. Обычно она обитает в южной, центральной и восточной Европе, а также в Малой Азии и на Кавказе.