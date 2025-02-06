Удивился даже Путин: В России вывели породу быков весом в тонну

На встрече с молодыми учёными президент России Владимир Путин обсудил вопросы животноводства. Молодая учёная Елена Корочкина удивила его рассказом о российской породе быков весом до тонны. Российский лидер уточнил, за сколько быки набирают такой огромный вес.

«От рождения до одного года [быки набирают вес]. Дальше они набирают и мы начинаем использовать их продуктивный потенциал. За год они наращивают до 500 кг. <...> У нас есть такие быки, такие центры где мы занимаемся животноводчеством», — сказала Корочкина.