Удивился даже Путин: В России вывели породу быков весом в тонну
Молодая учёная Корочкина рассказала Путину о быках весом в тонну
На встрече с молодыми учёными президент России Владимир Путин обсудил вопросы животноводства. Молодая учёная Елена Корочкина удивила его рассказом о российской породе быков весом до тонны. Российский лидер уточнил, за сколько быки набирают такой огромный вес.
Путину рассказала об успехах молодых учёных в животноводческой сфере. Видео © Life.ru
«От рождения до одного года [быки набирают вес]. Дальше они набирают и мы начинаем использовать их продуктивный потенциал. За год они наращивают до 500 кг. <...> У нас есть такие быки, такие центры где мы занимаемся животноводчеством», — сказала Корочкина.
Путин отметил, что выведение таких быков важно для России. Когда их не было, мясо приходилось закупать заграницей. Корочкина от лица всех лауреатов поблагодарила главу государства за поддержку молодых учёных.
Напомним, что сегодня, 6 февраля, в Кремле состоялась церемония награждения молодых учёных президентскими премиями в области науки и инноваций. Путин отметил, что доля учёных, которые уезжают из России, равна числу возвращающихся в РФ.
Life.ru