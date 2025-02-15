Адвокат подтвердил Life.ru, что в США сняли все обвинения против Винника

Суд Северного округа штата Калифорния принял решение о прекращении уголовного дела против россиянина Александра Винника, официально сняв с него все обвинения. Это подтвердил его адвокат Аркадий Бух в беседе с Life.ru.

По его словам, решение суда, принятое 14 февраля 2025 года, освобождает Винника из-под стражи, а также подтверждает, что он не имеет судимости. Это важное юридическое достижение стало результатом долгой и упорной работы всей адвокатской команды, добавил Бух.

«В странах Европейского Союза, Азии, Северной и Южной Америки, включая Мексику, США и другие государства, наличие судимости зачастую приводит к отказам во въезде, получении виз, международных лицензий и иных разрешений. Теперь у господина Винника нет подобных ограничений», — отметил адвокат.