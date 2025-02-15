Адвокат подтвердил Life.ru, что в США сняли все обвинения против Винника
Адвокат Бух сообщил, что суд США официально закрыл дело Александра Винника
Александр Винник сразу после возвращения в Москву. Обложка © Life.ru
Суд Северного округа штата Калифорния принял решение о прекращении уголовного дела против россиянина Александра Винника, официально сняв с него все обвинения. Это подтвердил его адвокат Аркадий Бух в беседе с Life.ru.
По его словам, решение суда, принятое 14 февраля 2025 года, освобождает Винника из-под стражи, а также подтверждает, что он не имеет судимости. Это важное юридическое достижение стало результатом долгой и упорной работы всей адвокатской команды, добавил Бух.
«В странах Европейского Союза, Азии, Северной и Южной Америки, включая Мексику, США и другие государства, наличие судимости зачастую приводит к отказам во въезде, получении виз, международных лицензий и иных разрешений. Теперь у господина Винника нет подобных ограничений», — отметил адвокат.
Он также рассказал, что данный случай стал уникальным, поскольку Винник, который был экстрадирован в США и провёл несколько лет в заключении, теперь вернулся на родину с полностью чистой репутацией.
Ранее в Кремле рассказали о реакции президента РФ Владимира Путина на вызволение Винника из американской тюрьмы. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российский лидер, как и вся Россия, рад его возвращению. Напомним, Винник был арестован в Греции — его заподозрили в кибермошенничестве ещё в 2017 году.