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15 февраля, 02:23

Бут: Винник в тюрьме США до конца не знал о готовящемся обмене

Александр Винник сразу после возвращения в Москву. Обложка © Life.ru

Александр Винник сразу после возвращения в Москву. Обложка © Life.ru

Депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, который сам был освобождён в результате обмена, в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал возвращение россиянина Александра Винника из США на родину.

Бут рассказал, что заключённым в американских тюрьмах не сообщают о предстоящем обмене. По его словам, процесс начинается с приказа о временном вызове в суд, и только после успешного обмена заключённый получает документы о помиловании или снижении срока.

«Ты сидишь и абсолютно ничего не знаешь. Как в моём случае — разбудила охрана, сказала: «Все, собирайся». Куда, чего — естественно, они никогда не говорят. Это такая там процедура и практика», — рассказал Бут.

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Напомним, что Александр Винник был арестован в Греции — его заподозрили в кибермошенничестве ещё в 2017 году. Власти страны утверждали, что россиянин возглавлял один из самых крупных сайтов киберпреступности в мире. В феврале этого года Винника освободили из тюрьмы США после того, как Россия согласилась отпустить американца Марка Фогеля.

Артём Гапоненко
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