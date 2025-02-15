Бут: Винник в тюрьме США до конца не знал о готовящемся обмене

Депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, который сам был освобождён в результате обмена, в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал возвращение россиянина Александра Винника из США на родину.

Бут рассказал, что заключённым в американских тюрьмах не сообщают о предстоящем обмене. По его словам, процесс начинается с приказа о временном вызове в суд, и только после успешного обмена заключённый получает документы о помиловании или снижении срока.