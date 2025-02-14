«Поел каши геркулесовой»: Мать Винника рассказала о его первом утре в Москве

Александр Винник, вернувшийся на Родину после освобождения из американской тюрьмы, постепенно возвращается к привычной жизни. Как рассказала его мать Вера Винник в беседе с ТАСС, сегодня россиянин поел на завтрак овсянку, а также сам отвёл детей в школу.

«Он поел тут каши геркулесовой. Всё нормально», — рассказала Винник о первом утре сына в Москве.

Также освобождённый работник IT-сферы встретился с детьми после долгих лет разлуки и с трудом их узнал. В первое утро дома Винник сам проводил ребят в учебное заведение.