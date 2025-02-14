«Поел каши геркулесовой»: Мать Винника рассказала о его первом утре в Москве
ТАСС: Освобождённый Александр Винник поел дома каши и отвёл детей в школу
Александр Винник, вернувшийся на Родину после освобождения из американской тюрьмы, постепенно возвращается к привычной жизни. Как рассказала его мать Вера Винник в беседе с ТАСС, сегодня россиянин поел на завтрак овсянку, а также сам отвёл детей в школу.
«Он поел тут каши геркулесовой. Всё нормально», — рассказала Винник о первом утре сына в Москве.
Также освобождённый работник IT-сферы встретился с детьми после долгих лет разлуки и с трудом их узнал. В первое утро дома Винник сам проводил ребят в учебное заведение.
«Шесть-восемь лет прошло. Лёве было два с половиной годика. Платону — шесть, а теперь он ростом с папу», — добавила мать Винника.
Напомним, что Александр Винник был арестован в Греции — его заподозрили в кибермошенничестве ещё в 2017 году. Власти страны утверждали, что россиянин возглавлял один из самых крупных сайтов киберпреступности в мире. В феврале этого года Винника освободили из тюрьмы США после того, как Россия согласилась отпустить американца Марка Фогеля, который был осуждён за контрабанду наркотиков. Борт ВВС США доставил россиянина в столичный аэропорт Внуково.
Life.ru