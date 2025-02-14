В Кремле рассказали о реакции Путина на вызволение Винника из американской тюрьмы

Президент РФ Владимир Путин, как и вся Россия, рад вызволению Александра Винника из американской тюрьмы и его возвращению на Родину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в США, возвращается оттуда на свою Родину», — объяснил на брифинге представитель Кремля.