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14 февраля, 10:13

В Кремле рассказали о реакции Путина на вызволение Винника из американской тюрьмы

Песков: Путин рад возвращению Винника на Родину

Александр Винник сразу после возвращения в Москву. Фото © Life.ru

Александр Винник сразу после возвращения в Москву. Фото © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин, как и вся Россия, рад вызволению Александра Винника из американской тюрьмы и его возвращению на Родину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в США, возвращается оттуда на свою Родину», — объяснил на брифинге представитель Кремля.

В ответ на вопрос о возможных планах Путина переговорить с Винником по телефону Песков ответил, что пока не располагает такой информацией.

Появилось видео прибытия россиянина Винника в Москву самолётом ВВС США
Появилось видео прибытия россиянина Винника в Москву самолётом ВВС США

Напомним, что Александра Винника арестовали в Греции по подозрению в кибермошенничестве ещё в 2017 году. Греческие власти тогда утверждали, что он возглавляет один из крупнейших сайтов киберпреступности в мире. В этом феврале его освободили из США после того, как РФ согласилась отпустить американца Марка Фогеля, который в России был осуждён за контрабанду наркотиков.

Андрей Бражников
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