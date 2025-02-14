В Кремле рассказали о реакции Путина на вызволение Винника из американской тюрьмы
Песков: Путин рад возвращению Винника на Родину
Александр Винник сразу после возвращения в Москву. Фото © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин, как и вся Россия, рад вызволению Александра Винника из американской тюрьмы и его возвращению на Родину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Для нас для всех и, конечно же, для президента России всегда радость, когда гражданин России, который отбывал ничем не обоснованное наказание в США, возвращается оттуда на свою Родину», — объяснил на брифинге представитель Кремля.
В ответ на вопрос о возможных планах Путина переговорить с Винником по телефону Песков ответил, что пока не располагает такой информацией.
Напомним, что Александра Винника арестовали в Греции по подозрению в кибермошенничестве ещё в 2017 году. Греческие власти тогда утверждали, что он возглавляет один из крупнейших сайтов киберпреступности в мире. В этом феврале его освободили из США после того, как РФ согласилась отпустить американца Марка Фогеля, который в России был осуждён за контрабанду наркотиков.