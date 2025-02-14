Появилось видео прибытия россиянина Винника в Москву самолётом ВВС США

В распоряжении Life.ru появилось видео, на котором запечатлено возвращение в Москву россиянина Александра Винника, освобождённого из американской тюрьмы в рамках обмена с США. Его доставили на родину на самолёте Военно-воздушных сил США.

Из самолёта предприниматель вышел с картонной коробкой в руках, а позже заявил, что до последнего не знал о грядущем обмене с его участием. Первым делом россиянина доставили домой, увидеться с родителями. Мама не смогла сдержать слёз при виде сына спустя столько лет.