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14 февраля, 05:54

Появилось видео прибытия россиянина Винника в Москву самолётом ВВС США

В распоряжении Life.ru появилось видео, на котором запечатлено возвращение в Москву россиянина Александра Винника, освобождённого из американской тюрьмы в рамках обмена с США. Его доставили на родину на самолёте Военно-воздушных сил США.

Винник в России. Видео © Life.ru

Из самолёта предприниматель вышел с картонной коробкой в руках, а позже заявил, что до последнего не знал о грядущем обмене с его участием. Первым делом россиянина доставили домой, увидеться с родителями. Мама не смогла сдержать слёз при виде сына спустя столько лет.

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Напомним, что Александра Винника арестовали в Греции по подозрению в кибермошенничестве в 2017 году. Греческие власти тогда заявили, что он возглавляет один из крупнейших сайтов киберпреступности в мире. Недавно его освободили из США после того, как РФ согласилась отпустить американца Марка Фогеля, который в России был осуждён за контрабанду наркотиков.

Обложка ©

Life.ru

Владимир Озеров
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